La modalità incognito di Google Maps arriva su Android

All’inizio di questo mese Google aveva annunciato la nuova funzione di navigazione in incognito per Maps; in queste ore arriva ufficialmente su Android. Il roll out definitivo è iniziato, e dovrebbe essere questione di giorni, se non di ore, prima di poterla attivare su tutti i dispositivi.

E’ la redazione di Android Police ad aver evidenziato il post sulla pagina di supporto ufficiale dove Google specifica di aver iniziato il roll out della funzionalità. Mentre potrebbero essere necessari alcuni giorni per raggiungere tutti i dispositivi Android, il supporto ai dispositivi iOS è ancora “in arrivo”. Per controllare se il vostro terminale Android è abilitato alla navigazione in incognito non vi resta che seguire questi semplici passaggi.

Occorre, anzitutto, aprite l’app Google Maps e, successivamente, toccare l’immagine del profilo profilo. Da qui, si potrà attivare la “modalità di navigazione in incognito”. Questa funzione farà in modo da non salvare nella cronologia i luoghi visitati, le ricerche inoltre non saranno nemmeno salvate sul proprio account e non saranno utilizzate le informazioni utente per personalizzare l’esperienza di navigazione. Tuttavia, l’utente sarà ancora monitorato da fornitori di servizi Internet, altre app o se si utilizza l’Assistente Google e altri servizi Google.

Simile alla modalità incognito su Chrome, è più utile come una esperienza una tantum di navigazione spersonalizzata rispetto ai consigli offerti, piuttosto che come un vero e proprio protettore della privacy. E’ un modo per assicurarsi che tutte le ricerche non influiranno sui consigli in futuro.