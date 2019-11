Apple ha assunto un altro eminente cardiologo: novità in arrivo su Apple Watch?

Stando a quanto riferisce CNBC, Apple ha assunto il Dr. David Tsay, eminente cardiologo che lavorerà nel team che della Mela che si occupa di salute. Non è il primo cardiologo che lavora per Apple ma a Cupertino c’è anche Alexis Beatty, arrivato più di un anno addietro.

Tsay è Professore di Cardiologia presso il Columbia University Medical Center dove vanta anche in titolo di associate chief transformation officer, occupandosi dell’implementazione dei servizi digitali. Lavorerà con decine di altri medici che Apple ha assunto in passato, specializzati in varie discipline, collaborando con vari team, con la supervisione dei leader dei rispettivi settori.

Le funzionalità legate alla salute del cuore sono tra le più interessanti che è possibile sfruttare con Apple Wath. Grazie all’app ECG, gli elettrodi presenti nella Digital Crown e nel cristallo posteriore riescono a rilevare i segnali elettrici del cuore; toccando la Digital Crown è possibile generare in 30 secondi un elettrocardiogramma; l’app è in grado di dire se ci sono segni di fibrillazione atriale (una grave forma di alterazione del ritmo cardiaco) o se il cuore batte con ritmo sinusale, ossia uniforme e normale.

È possibile controllare la frequenza cardiaca in qualsiasi momento e attivare notifiche in modo da sapere se il proprio battito cardiaco supera una soglia stabilita (in BPM) o scende al di sotto di essa, oppure per controllare occasionalmente la presenza di un ritmo cardiaco irregolare.

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha più volte ribadito che, a suo modo di vedere, Apple in futuro sarà ricordata per il contributo dell’azienda alla salute. pAple ha collaborato, in passato, con la Stanford Medicine per l’Apple Heart Study, che è stato definito come il più grande studio mai realizzato nel suo genere. Tutte le notizie relative all’ambito della salute e dei suoi legami con la tecnologia si possono trovare nella sezione dedicata di Macitynet.