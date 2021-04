I prodotti più sostenibili su Amazon con Climate Pledge Friendly

Amazon “Climate Pledge Friendly” è arrivato in Italia. Nei negozi in tutta Europa ci sono già oltre 40.000 prodotti etichettati con questa sigla e perciò dotati di una o più delle diciannove certificazioni di sostenibilità che comprende il programma. Tra queste c’è ad esempio il “Compact by Design”, un nuovo programma di certificazione per i prodotti ideati per ridurre le emissioni di CO2 attraverso una maggiore efficienza e un imballaggio migliore, dove sostanzialmente viene ridotta l’aria e l’acqua in eccesso per rendere i prodotti più piccoli e leggeri e ridurre così l’impronta di carbonio nelle spedizioni.

Ad esempio, le barrette di shampoo prive di plastica Faith in Nature etichettate Compact by Design forniscono la migliore alternativa a zero spreco allo shampoo in bottiglia: il loro shampoo solido pesa solo un quarto rispetto ad uno shampoo liquido, riducendo notevolmente il peso e l’imballaggio per ogni unità.

La selezione include prodotti di bellezza, generi alimentari, elettronica, ufficio e prodotti per la cura della casa e della persona, come anche una serie di articoli appartenenti a diverse categorie, compresi i prodotti per i clienti business, di marchi quali Svelto e Coccolino di Unilever, Faith in Nature, HP Inc., Haglöfs, Calida e Kite Clothing, compresi i prodotti realizzati e venduti da migliaia di piccole e medie imprese in tutta Europa. I prodotti “Climate Pledge Friendly” sono contrassegnati nei risultati di ricerca in maniera chiara, mentre nella pagina prodotto riportano ulteriori informazioni sulla sostenibilità e sono presenti in una sezione dedicata del negozio di Amazon.

Amazon ha collaborato con certificazioni di terze parti riconosciute e i clienti possono così trovare prodotti che soddisfino gli standard di sostenibilità progettati per supportare la salvaguardia dell’ambiente. A quelle già previste sono aggiunte anche le certificazioni europee EU Ecolabel, Blue Angel e Nordic Swan che certificano i prodotti sostenibili e quelli che supportano l’economia circolare.

Questa iniziativa nasce dall’impegno con cui Amazon intende raggiungere l’accordo di Parigi con dieci anni di anticipo (quindi entro il 2040) e zero emissioni di CO2. L’azienda si è già impegnata a raggiungere il 100% di energia rinnovabile entro il 2025 e ha ordinato più di 1.800 veicoli elettrici Mercedes-Benz per effettuare consegne ai clienti in Europa. In quest’ottica l’azienda starebbe rimuovendo anche i prodotti in plastica monouso e quelli realizzati con plastica oxo-degradabile dai negozi in Europa, rendendo così più facile per i clienti accedere a scelte di prodotti in linea con il proprio impegno per un futuro più sostenibile.

Per rintracciare tutti i prodotti siglati “Climate Pledge Friendly” potete partire da questa pagina.