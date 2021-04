Apple Digital Car Key diventa più utile e sicura con UWB

Alla conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC20 Apple ha introdotto Digital Car Key che sfrutta i collegamenti senza fili a breve distanza NFC per aprire e avviare le automobili compatibili avvicinando iPhone alla portiera del posto di guida: grazie al supporto in arrivo per la tecnologia Ultra Wideband, siglata UWB, Apple Digital Car Key potrà offrire funzioni ancora più utili, facili da usare e anche sicure.

Come avviene con le carte di credito e i biglietti aerei, la chiave digitale per auto di Apple è memorizzata nell’app Wallet: Digital Car Key richiede iOS 14.6 o watchOS 6.2.8 e più recenti e, al momento, è compatibile solo con alcuni modelli di BMW introdotti dal primo luglio 2020.

L’organizzazione che presiede lo standard per le chiavi per auto digitali, Car Connectivity Consortium, ha annunciato che le specifiche Digital Key 3.0 con supporto per Ultra Wideband UWB e anche Bluetooth LE saranno rese disponibili ai costruttori, Apple inclusa, verso la metà di quest’anno. Questo significa che nel giro di alcuni mesi Cupertino potrebbe sfruttare le nuove specifiche per includere il supporto Ultra Wideband UWB, tecnologia che è già integrata negli iPhone 11 e negli iPhone 12.

I vantaggi sono diversi: innanzitutto l’utente non deve più estrarre iPhone o avvicinare Apple Watch alla portiera perché il veicolo e il dispositivo comunicano in automatico tra loro con la tecnologia Ultra Wideband, con un rilevamento molto più preciso della posizione e della distanza. Le portiere si aprono e l’auto si accende senza fare assolutamente nulla, semplicemente quando il proprietario si avvicina al veicolo.

Aumenta anche la sicurezza perché automobile e dispositivo comunicano tra loro inizialmente tramite Bluetooth LE, per poi passare al più sicuro collegamento Ultra Wideband che permette di stabilire con precisione posizione e distanza dell’utente rispetto all’auto. Questa tecnologia impedisce anche gli attacchi effettuati intercettando o modificando i segnali radio.

Ricordiamo che BMW ha già anticipato questa funzionalità di Apple Cark Key con l’annuncio di BMW iX elettrico, in arrivo alla fine del 2021 in Europa e in USA all’inizio del prossimo anno.

