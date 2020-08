I risultati Foxconn superano le previsioni, in vista di iPhone 12

Per questo 2020 i risultati Foxconn sono sulle montagne russe: nel primo trimestre ha registrato un calo dei profitti del 90%, ora invece nel secondo trimestre il più grande costruttore a contratto al mondo di elettronica di consumo registra risultati superiori alle previsioni, in vista dell’inizio produzione dei nuovi iPhone 12.

Il crollo delle vendite e degli utili causato dal blocco totale della produzione avvenuto a febbraio in Cina sembra ormai alle spalle. Nel secondo trimestre i risultati Foxconn segnano 778,54 milioni di dollari di utili, una crescita del 34% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. Totale e crescita sono sensibilmente superiori alle previsioni degli analisti.

Secondo il bilancio e le dichiarazioni della società i settori in crescita dei computer e dei server, dovuti alla spinta dello smart working in buona parte del globo, hanno compensato il calo registrato invece nel settore smartphone, come riporta Reuters. I terminali tascabili segnano infatti un calo del 15% rispetto alo stesso trimestre del 2019. In ogni caso le previsioni e le linee guida della multinazionale, da anni partner storico di Apple per l’assemblaggio degli iPhone, indicano che l’altalena di alti e bassi non è ancora terminata.

Foxconn prevede infatti un calo a doppia cifra per i risultati del terzo trimestre, in particolare indicando un calo del 10% per la visione di elettronica di consumo: una ulteriore flessione che però si prevede potrà essere recuperata nell’ultimo trimestre con l’arrivo degli iPhone 12. Secondo KGI Securities sarà infatti proprio Foxconn ad assemblare circa il 70% degli ordinativi Apple per i nuovi iPhone 12. Secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Cina, il colosso ha già iniziato ad assumere personale extra stagionale in vista dell’inizio dell’assemblaggio dei nuovi smartphone di Cupertino.

