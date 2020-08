TikTok ha tracciato i dati degli utenti Android

TikTok, come le altre applicazioni cinesi, è stata messa al bando da Trump perché ritenuta “pericolosa per la sicurezza nazionale”: una indagine pubblicata dal Wall Street Journal dà credito a questa ipotesi, mostrando in maniera dettagliata come TikTok sia stata in grado di aggirare il sistema di protezione dei dispositivi Android per tracciare i dati degli utenti Android e gli indirizzi MAC dei dispositivi da loro utilizzati.

Non di recente, perché dall’analisi è emerso che l’app “Non stava raccogliendo una quantità insolita di informazioni per un’app mobile”. I valori anomali arrivano alla fine dell’anno scorso: fino a quel momento, TikTok ha sfruttato un noto bug di sicurezza per aggirare le protezioni previste da Google che normalmente impediscono alle applicazioni di tracciare gli utenti Android tramite l’indirizzo MAC del proprio dispositivo.

Con questo codice, lo ricordiamo, si identifica un dispositivo su una rete e di norma non viene modificato, quindi tenendo traccia delle installazioni che vengono effettuate sullo stesso dispositivo è possibile unire i puntini e associare il MAC ID a una persona in particolare e ad essa i dispositivi in uso. Come spiega il Wall Street Journal, Google presenta un ID pubblicitario anonimo che gli utenti possono facilmente reimpostare. Al contrario l’indirizzo MAC non beneficia delle stesse funzioni.

In base a quanto si apprende, TikTok ha rimosso il sistema che utilizzava per tracciare gli utenti attraverso un aggiornamento pubblicato il 18 novembre dello scorso anno. In una dichiarazione della società stessa si legge che “l’attuale versione di TikTok non raccoglie gli indirizzi MAC”.

Legare l’identità degli utenti ai dispositivi è preoccupante e le piattaforme mobili non sono l’unico luogo in cui è possibile farlo. Lo scorso anno alcuni ricercatori hanno spiegato che qualcosa di simile lo hanno fatto gli sviluppatori di app TV su Fire TV e Roku, aggirando gli ID degli inserzionisti per raccogliere gli indirizzi MAC dei dispositivi: poco dopo quell’annuncio, Roku aggiornò il software per eliminare questa funzione.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano TikTok sono disponibili a partire da questa pagina. Invece per tutti gli articoli che parlano di Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti.