I robotaxi Tesla aumentano a vista d’occhio

Come anticipato da Elon Musk verso la fine della settimana scorsa, Tesla ha ampliato in modo consistente l’area coperta dal suo primo servizio di robotaxi in Austin Texas: ora sulla mappa l’area ha una forma che è difficile ignorare, in linea con l’umorismo giovanile di Musk.

Naturalmente i critici non l’hanno presa benissimo, mentre fan e sostenitori si sono scatenati in commenti e interpretazioni. Per i più dotati di immaginazione è la lettera iniziale di Tesla solo rovesciata, per altri un chiaro messaggio che Musk rivolge a chi ancora non crede nella guida autonoma FSD e nei robotaxi di Tesla.

Mappa e umorismo di Musk a parte, l’espansione dell’area del servizio arriva a solamente tre settimane dall’inizio delle operazioni. Con il raddoppio dell’estensione i robotaxi Tesla ora coprono le strade principali della città, incluse le zone più frequentate ogni giorno da migliaia di studenti del’Università del Texas e anche dai turisti.

Fin dal lancio i detrattori di Musk e Tesla hanno evidenziato i limiti del servizio, con area geografica ristretta rispetto a quella di Waymo, e la presenza di un osservatore Tesla sul sedile del passeggero pronto a bloccare l’auto in caso di problemi. Ma anche Waymo ha seguito questa strategia agli inizi delle sue operazioni, con progressi molto più lenti nel tempo.

In Austin Waymo ha iniziato il suo servizio di robotaxi (solo interno e limitato) nel mese di ottobre 2024, ma è disponibile al pubblico dal mese di marzo di quest’anno. Ricordiamo che anni fa, al primo lancio anche nelle auto Waymo era presente un supervisore pronto a intervenire, presenza rimossa solo a distanza di diversi mesi di prove.

Bigger, longer and uncut 😂 https://t.co/VmAfkdndMI — Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2025

Invece l’espansione geografica dei robotaxi Tesla in Austin avviene a solamente tre settimane dal lancio, uno sviluppo in tempi rapidi che lascia ben sperare. Elon Musk ha già annunciato la prossima espansione in California e Arizona: entro um mese o due dovremmo vedere i robotaxi Tesla circolare anche a San Francisco, Los Angeles e altre città USA.

