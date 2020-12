I vincitori Best of 2020 dell’App Store hanno ricevuto un vero e proprio premio

Apple ha pochi giorni addietro annunciato i vincitori del Best of 2020 dell’App Store, premiando 15 app e giochi che si sono distinti “per alta qualità, design creativo, usabilità e tecnologia innovativa”, ma anche app “meritevoli per il loro impatto positivo sulla cultura, la loro utilità e la loro rilevanza”.

I vincitori del Best of 2020 dell’App Store hanno cominciato a ricevere un vero e proprio premio fisico, e alcuni sviluppatori hanno condiviso foto mostrando il riconoscimento ricevuto.

Tra gli sviluppatori che hanno condiviso le foto, ci sono quelli di Flexibits, Genshin Impact e Share the Meal. Il premio è una struttura di forma quadrangola in alluminio riciclato al 100% con il logo App Store tipo specchio sulla parte frontale e il nome del vincitore inciso sul retro.

Oltre al premio vero e proprio, Apple ha inviato una lettera firmata dal CEO Tim Cook che riporta: “Congratulazioni! La vostra app è una delle migliori del 2020. Ogni anno l’App Store celebra app eccezionali che migliorano la vita delle persone. Queste app si fanno notare per l’alto livello di qualità, l’innovazione e il loro impatto, e quest’anno Apple è lieta di riconoscere la vostra app. Grazie per avere fatto la differenza nel 2020 in questo universo”.

Tra i vincitori di quest’anno c’è sviluppatore indipendente di Wakeout! che ha portato la ginnastica dolce negli home office e nelle classi di didattica a distanza creando momenti di spensieratezza e inclusività. Gli sconfinati mondi fantastici di giochi come Genshin Impact, Legends of Runeterra, Disco Elysium, Dandara Trials of Fear e Sneaky Sasquatch di Apple Arcade “hanno fatto viaggiare con la mente”, e “quando ne avevamo più bisogno Disney+ ci ha fatto sognare”. Dalla didattica a distanza agevolata grazie a Zoom alle routine quotidiane di Fantastical fino a Endel, che ci aiuta ad addormentarci, i vincitori dell’App Store Best of 2020 “ci hanno dato una mano a trascorrere serenamente la nostra vita a casa”.

Travelers,

We are once more thrilled to announce that Genshin Impact has won 2020's App Store Game of the Year Award!!!

Paimon would like to thank you all for your continued support. You are all amazing!#GenshinImpact #AppStore #Bestof2020 pic.twitter.com/U8NxOk8yTD

— Paimon (@GenshinImpact) December 2, 2020