Il rivale dell’M1 di Apple arriverà da AMD?

Apple ha scosso il mondo delle CPU con M1, chip che vanta potenza di alto livello, pensato per sistemi nei quali le dimensioni contenute e l’efficienza energetica rivestono un’importanza cruciale. L’idea di Apple di racchiude numerose tecnologie in un unico processore e con un’architettura di memoria unificata stuzzica la fantasia di altri produttori e tra le aziende che potrebbero avere in serbo un concorrente per l’M1 di Apple c’è AMD.

Le indiscrezioni arrivano dal leaker leaker Mauri QHD secondo il quale AMD lavora su due versioni di questo presunto nuovo chip, una con la RAM integrata e una senza. Il prototipo, a suo dire, “è quasi pronto”. AMD ha già indagato la possibilità di creare un chip ARM-based in passato. Nel 2014 si è vociferato dello sviluppo di una CPU custom 64-bit ARMv8 nome in codice “K12” (originariamente concepita per creare chip server efficienti)) e nel 2016 è stato annunciato il design K12 core che però non è mai arrivato sul mercato. Il progetto in questione era guidato da Jim Keller (progettista dei SoC A4 e A5 di Apple).

A maggio, di quest’anno il leaker Komachi Ensaka ha diffuso una roadmap AMD che elencava una voce “K12 FFX” prevista gli anni 2017 e 2022. “K12 FFX” – ammesso che si reale – potrebbe essere destinato a computer portatili a bassissima potenza e ad altri dispositivi mobili. Microsoft potrebbe sfruttare il SoC di AMD per migliorare l’emulazione x86 su ARM e velocizzare app Intel (non ottimizzate per ARM) come fa Apple. Il sito Notebook Check evidenzia che non molto tempo addietro sono stati individuati brevetti di AMD relativi all'”Implementazione del sottoinsieme di istruzioni per il funzionamento a bassa potenza”, lasciando immaginare progetti di processori ibridi per dispositivi mobili. Non è chiaro se questi brevetti siano idee per x86 o ARM, ma indica che nei laboratori AMD si sta effettivamente preparando un’architettura di CPU a bassa potenza radicalmente nuova.

La CEO di AMD, Lisa Su, sarà presente al CES di Las Vegas il 12 gennaio.