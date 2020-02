Boom delle case smart in Italia, saranno 2,2 milioni entro il 2020

Ci saranno sempre più case smart in Italia: secondo le previsioni del portale tedesco Statista, nel 2020 aumenteranno del 27% per un totale di 2,2 milioni di abitazioni con almeno un dispositivo domotico installato in casa, generando un giro d’affari di circa un miliardo di euro.

A spingere in la crescita delle case smart in Italia sono soprattutto i dispositivi non vincolati ai limiti di un singolo produttore e gestibili tramite comandi vocali, che secondo lo studio saranno tra i più richiesti durante l’anno.

Il tasso di penetrazione delle soluzioni smart home, che si prevede del 9,5% per il 2020, dovrebbe raddoppiare entro i prossimi quattro anni. Il mercato dell’automazione domestica si rivela quindi sempre più redditizio per i produttori: nel complesso, le aziende possono aspettarsi una crescita media annuale del fatturato del 13,6% fino al 2024.

Grazie alla crescente popolarità degli altoparlanti intelligenti si sta affermando la tendenza a controllare i dispositivi domotici tramite comandi vocali. Solo nel terzo trimestre dello scorso anno, Amazon ha venduto oltre 10 milioni di altoparlanti Smart in tutto il mondo, guadagnandosi una quota di mercato superiore al 36%.

Tuttavia anche il settore degli altoparlanti intelligenti non offre garanzie di successo. Mentre Google Home di Google era quasi alla pari con Echo di Amazon nel 2018, l’azienda di Jeff Bezos ha venduto nel terzo trimestre 2019 il triplo degli altoparlanti intelligenti rispetto al concorrente di Mountain View.

Chi sarà tra i vincitori nel 2020 e chi invece incasserà una sconfitta dipenderà probabilmente dalla misura in cui gli assistenti vocali e la tecnologia sottostante si evolveranno. Attualmente infatti i terminali stessi non sono particolarmente intelligenti. Gli altoparlanti Smart dipendono da una connessione al cloud, dove i comandi vocali vengono analizzati tramite IA prima che il comando venga tramutato in un’azione o reazione sensata (o meno, in taluni casi). Quindi, in senso stretto, finora all’altoparlante è ascritta una mera funzione di smistamento.

Tutti gli articoli di macitynet dedicati a casa smart e domotica sono disponibili da questa sezione del nostro sito.