Con macOS 26 ordine nelle icone della barra dei menu Mac

Se siete tra quelli che ogni tanto guardano la barra dei menu del Mac e si chiedono cosa siano tutte quelle icone – o come diavolo si tolgano – c’è una buona notizia. Con macOS 26 Tahoe, Apple ha introdotto una nuova sezione nelle Impostazioni di Sistema che rende la vita molto più semplice.

Si chiama proprio “Barra dei menu” e permette di mostrare o nascondere, con pochi clic, tutte le icone che popolano la parte alta dello schermo. Non solo quelle di sistema come Wi-Fi o AirDrop, ma anche quelle delle app di terze parti, come ad esempio la Creative Cloud di Adobe, Dropbox, VPN e simili.

Chi ha già usato utility come Bartender conosce bene il problema: fino a oggi, per gestire la barra dei menu bisognava arrangiarsi tra impostazioni sparse o app esterne. Ora invece Apple ha fatto un piccolo passo avanti verso un Mac più ordinato, offrendo un controllo diretto e centralizzato.

La nuova opzione è già presente nella prima beta sviluppatori di macOS 26, presentato in anteprima durante la WWDC 2025. La beta pubblica è attesa per luglio, mentre la versione definitiva sarà disponibile in autunno, come aggiornamento gratuito. A questo link potete controllare se il vostro Mac è compatibile.

L’opzione “Barra dei menu” nelle Impostazioni di Sistema di macOS 26