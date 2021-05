IDAGIO mette musica classica su iPhone, iPad, Apple Watch e Apple TV

Se vi piace la musica classica non potete far altro che installare IDAGIO sui vostri dispositivi Apple. L’app, costruita su misura per iPhone, iPad, Apple Watch e Apple TV, mette a disposizione più di due milioni di brani, concerti video esclusivi da tutto il mondo, ultime uscite e consigli personalizzati che ruotano intorno a questo particolare genere musicale.

IDAGIO è da molti considerato tra i principali servizi di streaming di musica classica. Creato a Berlino da un team di esperti e appassionati di musica e tecnologia, tutti i brani offerti sono disponibili in audio di qualità CD (FLAC) e sono distribuiti in oltre 190 paesi. Propone un catalogo davvero ampio e variegato che può essere filtrato per compositore, per opera, orchestra o solista, in modo da affinare la ricerca in base ai propri gusti o ai desideri del momento e permette anche di scoprire nuova musica classica dal mix settimanale personalizzato in base alle abitudini di ascolto dell’utente.

Include inoltre centinaia di playlist curate da esperti e artisti della comunità di musica classica e propone opuscoli digitali relativi all’album che si sta ascoltando in quel momento. C’è infine una modalità “gapless” per ascoltare ininterrottamente i brani disponibili sulla piattaforma ed è pure compatibile con CarPlay, perciò si può utilizzare anche in auto. L’app è stata scaricata più di 1,5 milioni di volte in tutto il mondo ed è disponibile gratuitamente su App Store in versione universale per iPhone, iPad, Apple Watch e Apple TV.

Si può usare gratis per l’ascolto in modalità radio di tutto il catalogo mentre abbonandosi è possibile accedere ad un maggiore numero di contenuti. Con il pacchetto Premium, offerto a 9,99 euro al mese, è possibile creare le proprie playlist, accedere ai brani in qualità superiore (MP3 320 kbps), collegare dispositivi di terze parti come Sonos, Chromecast, Bluesound o Burmester, selezionare l’ordine di riproduzione dei brani e ascoltarli anche in offline. Con l’abbonamento Premium+Concerts offerto a 16,67 euro mensili, a tutte queste opzioni si aggiunge l’audio in altissima qualità (FLAC 16 bit 44,1 kHz) e l’accesso a tutti i concerti nella IDAGIO Global Concert Hall.

Per saperne di più potete dare un’occhiata al sito ufficiale.