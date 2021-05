Concept immagina iPhone M1 con un notch completamente diverso

Si parla già del prossimo iPhone, e di quanto il notch possa rimpicciolirsi rispetto alle attuali versioni. Già iPhone 13 dovrebbe presentare una tacca più piccola, ma un designer ha presentato un concept con una idea di notch frontale completamente differente. Ecco il nuovo approccio che Apple potrebbe utilizzare con la tacca del suo smartphone.

Invece che una tacca centrale in cui ospitare la fotocamera frontale e la tecnologia Face ID, il designer Antonio De Rosa immagina di sollevare la tecnologia sopra il display, con un design offset del tutto originale.

I primi rapporti hanno già suggerito che l’iPhone 13 potrebbe avere una tacca più piccola rispetto all’iPhone 12. Il mese scorso sono apparse foto di protezioni per quel che sarà schermo, basate proprio su questa aspettativa.

A conferma dei rapporti precedenti, altre immagini hanno mostrato come la tacca si potrebbe rimpicciolire in larghezza, mentre l’altezza dell’inserto rimane più o meno la stessa. Apple potrebbe ottenere la riduzione della larghezza del notch sollevando l’auricolare verso l’alto e inserendola nella cornice dello schermo superiore. Le componenti a infrarossi e della fotocamera rimangono invece nella parte della tacca visibile.

Tuttavia, De Rosa immagina un approccio più radicale per un futuro iPhone, che chiama iPhone M1, immaginando così che Apple decidaà di abbandonare il chip serie A, in favore di quello M1. In questo design, lo schermo occupa l’intera altezza del terminale, mentre la tacca è rialzata sopra di questo nella parte destra in un design asimmetrico.

Sembra improbabile che Apple decida veramente di aderire a questa idea, ma il concept è affascinante, e propone un’idea di notch completamente diversa.