IFA 2025 e ShowStoppers, novità tech, trend e prodotti da tenere d’occhio

Sintesi: che cosa abbiamo visto (e perché conta)

IFA 2025: nell’ l’evento stampa del 4 settembre emerge una fiera dominata da: AI negli oggetti fisici (hub domestici, robot da tennis, forni smart), robotica “senza confini” dalle piastrelle al giardino fino alla piscina, smart home più accessibile con serrature e videocamere user-friendly, e accessori power/USB-C pensati per lavoro e viaggio. Sul fronte intrattenimento brillano proiettori portatili e form factor creativi; l’infrastruttura di casa spinge su Wi-Fi 7 e sicurezza MFA.

Audio

beyerdynamic

Lo storico marchio tedesco presenta tre cuffie pensate per altrettanti profili: traveller, sport e style-conscious. Materiali premium, archetti più comodi sulle lunghe sessioni e scenografia sonora curata con ANC, trasparenza e ottimizzazione per chiamate in ambienti rumorosi. L’obiettivo è alzare l’asticella di qualità costruttiva e resa nel quotidiano. Sito: beyerdynamic.com

EarFun

Doppio lancio nel true wireless: Air Pro 4+ adotta architettura dual-driver (1 BA + 1 DD) con ANC adattiva e tuning hi-res per ascolti più dettagliati; Wave Pro X sfrutta la piattaforma Qualcomm QCC3095 e Bluetooth 6.0 per streaming lossless con profili aptX Adaptive/LDAC, puntando su stabilità radio e bassa latenza. Microfoni beamforming e algoritmi anti-vento migliorano la call-quality. Sito: myearfun.com

Audio Pro (con WiiM)

La nuova serie W unisce la timbrica scandinava di Audio Pro con l’ecosistema WiiM per lo streaming: app rifatta, multiroom semplice, profili di ascolto per ambienti diversi. Un approccio “plug and play” che parla al pubblico della smart home. Sito: audiopro.com

Video & Imaging

XGIMI

L’azienda espande due famiglie di proiettori e introduce una nuova categoria per ridefinire la proiezione home, on-the-go e pro. Attesi autofocus rapidi, keystone evoluto e piattaforme smart mature (Google TV), con attenzione a luminosità reale e portabilità. Sito: xgimi.com • Tag Macitynet: XGIMI

AURZEN

ZIP è un proiettore tri-fold con Google TV e audio a 360°. Il design “a Z” integra proiettore, gimbal, speaker e batteria, con ToF per messa a fuoco fulminea, avvio one-click e modalità verticale a pieno schermo. Pensato per cinema portatile e presentazioni estemporanee. Sito: aurzen.com

Kodak (Photo Plus)

Triplo annuncio: LUMA 500 (pico proiettore smart), FLIK X20 (Full HD con Google TV) e PRINTOMATIC+ che estende l’ecosistema di stampa istantanea. Portabilità e integrazione cloud/social al centro, per contenuti pronti da condividere. Sito: kodakphotoplus.com

HOVERAir

AQUA è presentata come la prima camera self-flying completamente waterproof: decolla dall’acqua, segue automaticamente il soggetto e registra clip “hands-free”. Pensata per vlog outdoor, sport acquatici e viaggi senza custodie dedicate. Sito: hoverair.com

Wearable, Salute & Benessere

GN Hearing (ReSound)

Vivia è definito “il più piccolo apparecchio acustico AI”, con chip DNN e supporto Auracast; arrivano anche Savi™ ed Enzo™ IA con Auracast Assistant in app. Target: migliore comprensione vocale in ambienti rumorosi, connettività moderna e comfort quotidiano. Sito: resound.com

RingConn

Anelli smart con approccio Hardware + Software + Services: tracciamento salute, analisi del sonno e funzioni benessere abilitate da servizi e piani premium. Design discreto e autonomia per più giorni.

Sito: ringconn.com

Ulike

Novità beauty-tech: maschera LED ReGlow al debutto UK e anteprima della nuova linea IPL domestica. Focus su sicurezza, semplicità d’uso e risultati “pro a casa” con protocolli guidati. Sito: ulike.com

viaim

Ecosistema di registrazione AI: RecDot (ANC 48 dB), OpenNote (open-ear per uso prolungato) e NoteKit (PC recorder). Trascrizione in tempo reale, funzione FlashRecord istantanea e riassunti generati dall’AI per meeting e didattica. Sito: store.viaim.ai

Smart Home & Sicurezza

Aqara

Ecosistema Matter/Thread vasto: sensori, attuatori, tende, serrature e videocitofoni con automazioni dall’app e ampia compatibilità. Una “spina dorsale” accessibile per la smart home. Sito: aqara.com • Tag Macitynet: Aqara

Yale

Linus® Smart Lock L2 Lite punta a democratizzare le serrature smart: prezzo d’ingresso (139,99 €), KeySense™ per sblocco rapido, auto-unlock e montaggio da retrofit. Pensata per semplificare l’accesso domestico. Sito: yalehome.com • Tag Macitynet: Yale

Reolink

Videosorveglianza con AI, opzioni cloud/locali e fari integrati: ampio campo visivo, notifiche intelligenti e facile ricerca per eventi. Adatta a case e SOHO.

Sito: reolink.com • Tag Macitynet: Reolink

Netgear

Vetrina Wi-Fi 7: router e sistemi per lavoro-gaming-creator, con sicurezza avanzata e strumenti per reti domestiche ad alta densità. Focus su throughput reale e bassa latenza su più dispositivi. Sito: netgear.com • Tag Macitynet: Netgear

Govee

TV Backlight Pro e Permanent Outdoor Lights Prism: illuminazione indirizzabiel e con scene evolute, sincronizzazione e gestione via app per ambienti immersivi in casa e in giardino.

Sito: govee.com • Tag Macitynet: Govee

Home Devices, Pulizia & Robot (indoor/outdoor)

3i

In anteprima il Q10 Ultra, robot ultra-compatto con elevata potenza di aspirazione e migliore superamento ostacoli. A catalogo anche S10 Ultra (primo con WaterRecycle™) e G10+ con compressione polvere a bordo che riduce l’esigenza della base auto-svuotante. Focus su ingombri, manutenzione e sostenibilità d’uso. Sito: 3itech.com

Dreame

Robot che si sollevano fino a 8 cm per tappeti e soglie, nuovo rullo anti-groviglio e una wet&dry con braccio robotico AI per raccogliere residui. Anteprima di un approccio davvero autonomo alla casa, con lavaggio a schiuma per igienizzazione più efficace. Sito: dreametech.com • Tag Macitynet: Dreame

ECOVACS

Doppia world premiere: un nuovo robot saug/wisch (aspira/lava) con tecnologia di lavaggio rivista e un lavavetri progettato per raggiungere meglio angoli e bordi. Automazione sempre più “hands-off”. Sito: ecovacs.com • Tag Macitynet: ECOVACS

Roborock

Con lo slogan “Rocking Life with You. Inside and Out.” il brand lascia intendere l’estensione oltre i pavimenti, verso l’outdoor. Invariata la promessa di praticità: “tappa-e-dimentica”. Sito: roborock.com • Tag Macitynet: Roborock

Mammotion

Nuova generazione di taglia erba autonomi e robot piscina con navigazione intelligente e set-up wire-free. Il concetto di “boundary-free” apre a grandi giardini e spazi complessi. Sito: mammotion.com

Sunseeker

X5 è un tagliaerba all-terrain con RTK+VSLAM, Vision AI e pendenze fino al 60%; L3 Lidar promette tagli wire-free e edge-to-edge su prati complessi, riducendo passaggi manuali. Sito: sunseekertech.com

Yarbo

Piattaforma modulare “quattro stagioni”: con moduli intercambiabili il robot diventa mower, snow/leaf blower, safety patrol e altro (oltre 20 attività). Controllo remoto e app dedicata per cortili sempre in ordine.

Sito: yarbo.com

WYBOT

WYBOT S3 unisce self-docking, self-emptying e solare integrato in un unico robot piscina. A bordo: mappatura 3D, gestione smart dei detriti e controllo sott’acqua in tempo reale fino a “30+ giorni” di autonomia operativa. Sito: wybotpool.com

xLean

TR1 propone un nuovo formato di robot per il lavaggio dei pavimenti sviluppato da un team con esperienza DJI/Roborock/XREAL e ricerca CUHK. Mira a risolvere criticità diffuse: gestione acqua, manutenzione rapida e copertura degli angoli.

Sito: xlean.ai

Tineco

FLOOR ONE S9 Scientist alza l’asticella delle lavapavimenti “pure”, mentre FLOOR ONE Station S9 Artist introduce per la prima volta una stazione integrata con auto-refill e self-cleaning potenziato: formula all-in-one che riduce i tempi di cura del dispositivo.

Sito: tineco.com • Tag Macitynet: Tineco

Mobile, Accessori e Energia

Anker (Anker Innovations)

Panoramica di gruppo: Anker, AnkerMake, SOLIX, AnkerWork, eufy, Nebula, Soundcore. Focus su ricarica veloce e home energy storage con prodotti votati a performance e usabilità “future-ready”: alimentatori compatti multiporta, powerstation e accessori smart.

Sito: anker.com • Tag Macitynet: Anker

UGREEN

Demo pratiche per l’ecosistema magnetico MagFlow, il NAS consumer e il caricatore Nexode Retractable. Obiettivo: mostrare casi d’uso reali (viaggio, lavoro ibrido, archiviazione familiare) oltre le specifiche tecniche.

Sito: ugreen.com • Tag Macitynet: Ugreen

Satechi

Espansione della collezione OnTheGo: hub e dock travel-friendly con porte ben distribuite, materiali premium e attenzione a chi usa MacBook e iPad tra aeroporti, hotel e café.

Sito: satechi.net

SHARGE

La linea trasparente si aggiorna con Power Beast più potente, ICEMAG 3 con raffreddamento attivo e anteprima loomos AI Glasses. Estetica forte e fun engineering per la mobilità elettrica personale.

Sito: sharge.com

TECNO

Debutta la serie Slim (smartphone 3D-curved spessi 5,93/5,95 mm) e i notebook MEGABOOK; spicca MEGABOOK S14, AI PC 14″ OLED dal peso record di 899 g. Disponibilità europea in espansione.

Sito: tecno-mobile.com

OUKITEL

Primo rugged phone con proiettore integrato, batteria 33.000 mAh, moduli detach (orologio/earbuds) e comunicazioni satellitari: soluzione all-in-one per outdoor, cantieri e campeggio.

Sito: oukitel.com

JSAUX

FlipGo porta i monitor portatili nel flusso ibrido lavoro/gioco: pannelli leggeri, connessioni semplificate e accessori per chi si sposta spesso.

Sito: jsaux.com

AI & Produttività

Plaud.ai

Intelligence 3.0: note multimodali (voce/immagini/testo) con insight immediati. Pensata per conferenze e creativi, con attenzione a privacy e accuratezza. Nuova versione Pro del note che proveremo prossimamente.

Sito: plaud.ai

SwitchBot

La lineup più ambiziosa di sempre: Acemate Tennis Robot (rally reali), AI Pet, AI Hub e Cornice AI. Visione: una smart home empatica e creativa dove l’AI diventa esperienza fisica.

Sito: switch-bot.com • Tag Macitynet: SwitchBot

SyBran CODE27

Character Livehouse è un 3D AI Companion Hub personalizzabile (estetica anime/otaku) con interazione in tempo reale e personalità su misura. Percorso: da CES 2025 a Kickstarter con raccolta oltre 1,8 M$.

Sito: code27.co

SATELLAI

Tracker pet con GPS live, alert fuga, monitoraggio attività e analisi salute con AI. Autonomia fino a 15 giorni, IP68 e richiamo personalizzabile: semplice per il padrone, non invasivo per l’animale.

Sito: satellai.com

wan AIChef

Forno/robot da cucina AI con riconoscimento ingredienti, controllo preciso del calore e piani nutrizionali personalizzati. “Sous-chef” digitale che guida la preparazione, riducendo errori e tempi.

Sito: global.wanaichef.com

Maker, 3D Printing & Creative

ELEGOO

In mostra Centauri Carbon e Jupiter 2 (debutto europeo), più piattaforma Nexprint: obiettivo rendere la stampa 3D affidabile e accessibile per decorazioni, parti funzionali e gadget quotidiani.

Sito: elegoo.com

xTool

F1 Ultra e Class 1 Laser Retail Marker: incisione/embossing su 300+ materiali, velocità e precisione da banco, casi d’uso già nel retail (L’Occitane, Decathlon). Adatti a maker e negozi.

Sito: xtool.com

LaserPecker

LX2 è il nuovo laser cutter desktop per artigiani e micro-imprese: ingombri ridotti, curva di apprendimento breve e sicurezza migliorata per la personalizzazione in casa.

Sito: laserpecker.net • Tag Macitynet:

Cricut

Nuovi Maker 4 ed Explore 4: plotter più rapidi e precisi, strumenti aggiornati e materiali compatibili per progetti creative-pro anche in spazi domestici.

Sito: cricut.com

Energia & GreenTech

Jackery

Nuove power station e soluzioni HomePower “plug-in” per balconi: approccio modulare, efficienza alta e gestione energetica centrata sull’utente europeo. Sito: de.jackery.com

Zendure

Aggiornamenti a SolarFlow 800 Pro, SolarFlow 2400 AC e al HEMS ZENKI, oltre a una e-cargo bike come concetto di convergenza tra mobilità ed energia. Focus su gestione consapevole dei flussi.

Sito: zendure.com

Networking, Sicurezza & Identità

Yubico

YubiKey resta riferimento per autenticazione MFA resistente al phishing: chiavi fisiche per login sicuri su servizi critici. Target: aziende e professionisti che vogliono ridurre drasticamente il rischio di account takeover.

Sito: yubico.com

Conclusioni in corso…

Tra AI che prende corpo, robotica indoor/outdoor, proiezione creativa e infrastruttura Wi-Fi 7 + MFA, ShowStoppers conferma il suo ruolo di termometro dell’elettronica di consumo. Per tutti i teaser e i contatti ufficiali, consulta la pagina dedicata dell’evento.