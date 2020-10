Arriva in Italia Smart Lock Linus di Yale: si gestisce via Smartphone, Apple Watch o tastierino

Linus è la serratura senza chiave di Yale ideata per proteggere e semplificare la vita: consente agli utenti di chiudere e aprire la porta di casa, ovunque si trovino grazie al software avanzato e all’applicazione Yale Access, è possibile vedere chi arriva e quando, di assegnare le chiavi virtuali agli ospiti e di controllare se la porta è aperta o chiusa.

Presentato in occasione di CES 2020 e di IFA 2020 in un evento a distanza Linus è in grado di rendere intelligente qualsiasi porta e di collegarsi ai principali sistemi smart home, agli assistenti vocali e alle piattaforme di condivisione per un pratico controllo delle porte e una facile gestione degli accessi.

Lo Smart Lock Linus si monta facilmente sul cilindro esistente dalla parte interna della porta di ingresso, in modo da poter conservare e riutilizzare le chiavi originali. La porta d’ingresso apparirà come prima dall’esterno, senza rivelare alcuna funzionalità smart.



Ad esempio, quando si esce di casa la funzione di chiusura automatica può bloccare automaticamente la porta, subito dopo la chiusura o dopo un determinato periodo di tempo da impostare con l’App Yale Access. Quando invece si torna a casa e ci si avvicina alla porta, la funzione automatica sbloccherà la porta grazie alla funzione di geolocalizzazione, senza doversi preoccupare di cercare le chiavi.

Se avete un dubbio, potete controllare lo stato della porta in qualsiasi momento tramite l’applicazione Yale Access. Per offrirvi un’ulteriore comodità, Linus è dotato della tecnologia DoorSense, capace di rilevare se la porta è chiusa o se è rimasta inaspettatamente socchiusa.

Linus utilizza una crittografia con tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE), nonché crittografia AES 128 bit e TLS: icaso di smarrimento dello smartphone, l’applicazione Yale Access e tutte le chiavi virtuali possono essere disattivate in qualsiasi momento. L’account Yale Access è protetto da un’autenticazione a 2 fattori, il che significa che oltre alla password, il sistema controllerà l’identità dell’utente sulla base di un indirizzo e-mail o di un numero di telefono.

L’applicazione Yale Access permette di accedere e controllare il proprio smart lock da remoto direttamente dallo smartphone con un solo tocco. Basta collegarlo allo Yale Connect Wi-Fi Bridge per condividere l’accesso con ospiti fidati, visualizzare le attività, ricevere notifiche o bloccare e sbloccare la porta ovunque ci si trovi. Il collegamento con Yale Connect Wi-Fi Bridge permetterà anche l’integrazione con assistenti vocali come Amazon Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit, oltre alle migliori piattaforme di hosting.

Linus offre agli utenti la flessibilità aggiuntiva di uno smartphone (iPhone o Android) o di un Apple Watch, trasformandoli in una chiave per bloccare o sbloccare la porta con un semplice tocco. E’ pure disponibile un tastierino smart Yale su cui digitare il codice PIN per aprire la porta.

All’interno dell’ecosistema Yale Access, Linus può collaborare insieme ad altri prodotti della gamma, tra cui le casseforti smart, le serrature smart per armadietti e gli allarmi smart di Yale. Per una maggiore praticità, gli allarmi smart si disattivano in modo automatico quando lo Smart Lock è sbloccato attraverso il sistema Yale Access. Le integrazioni con i partner Yale, tra cui i principali sistemi per smart home, gli assistenti vocali e le piattaforme di hosting come Airbnb, semplificano e rendono più sicura la vita dei consumatori. È sufficiente abbinare lo Smart Lock Linus con il vostro assistente vocale preferito per bloccare o sbloccare la porta di casa e per controllarne lo stato.

Insieme ai partner di fiducia di Yale, Linus e l’applicazione Yale Access hanno il potenziale per offrire una vasta gamma di possibilità uniche, tra cui la consegna a domicilio, gli affitti brevi e servizi come la pulizia o il babysitting.

Il lancio di Linus avviene in concomitanza del 180° anniversario di Yale e per l’annuncio del nuovo branding dell’azienda: Linus Yale era il nome dle fondatore dell’azienda che sperimentò la sua prima serratura a cilindro basandosi su un meccanismo impiegato per la prima volta dagli antichi egizi oltre 4.000 anni fa. Nell’agosto 2000, Yale è stata acquistata dal Gruppo ASSA ABLOY che conta oggi 47.000 dipendenti.

Per quanto riguarda prezzo e disponibilità Yale Linus è in vendita da subito anche su Amazon a questi prezzi IVA compresa: