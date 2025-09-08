IFA 2025, tutte le novità FRITZ tra fibra, Wi-Fi 7, Mesh e smart home

Fritz! (non chiamatela più AVM) porta ad IFA 2025 una gamma aggiornata di FRITZ!Box per fibra ottica, una proposta entry-level per rete mobile, nuovi repeater Wi-Fi 7 e set Mesh, oltre a funzioni smart home e al rilascio generale di FRITZ!OS 8.20. L’obiettivo è coprire scenari domestici e piccoli uffici con opzioni differenziate per tecnologia di accesso, prestazioni wireless e gestione della rete.

Il nuovo corso dell’azienda è stato spiegato dal CEO in una conferenza dedicata che ha spiegato come Fritz! stia puntando non solo al mercato degli esperti che vogliono un prodotto con altissime capacità di controllo e di interazione ma pure a quello di chi ricerca un prodotto affidabile a costi accessibili, il tutto con le garanzie di sicurezza di una azienda europea che rispetta le strette regole per la privacy e l’accesso sicuro della UE.

Le novità sono tantissime e rispecchiano una gamma che si allarga verso prodotti di medio prezzo pure con Wi-Fi 7 dedicati ad un pubblico più vasto.

Dall’altro lato Fritz! si sta muovendo per promuovere anche nel nostro paese l’accesso al Modem Libero e diverse novità sono in arrivo a breve dopo che l’AGCOM avrà esaminato i documenti prodotti dagli operatori italiani. Speriamo che venga seguito l’esempio dei corrispondenti attori sul mercato Tedesco e Olandese che ha visto una liberalizzazione ed una conseguente possibilità di utilizzazione di apparati di qualità e con capacità superiori a quelle dei modem standard.

Dall’altra parte Fritz sta lavorando con i provider e con gli installatori per allargare la capacità di inserimento delle sue soluzioni anche nelle configurazioni più complesse anche a livello aziendale.

Anteprime per rete mobile, telefonia e Wi-Fi 7

Debutta il FRITZ!Box 6825 4G, pensato per chi naviga su rete mobile. Integra Wi-Fi 6 e utilizza 4G/LTE con velocità fino a 300 Mbit/s, con compatibilità anche 3G.

L’alimentazione via USB-C e il supporto alle reti mobili internazionali lo rendono adatto a spostamenti frequenti e a seconde case.

Per portare il Wi-Fi 7 su notebook e PC senza sostituire il router, arriva il FRITZ!WLAN Stick 6700: è un adattatore tri-band che abilita anche la banda a 6 GHz e, secondo le specifiche, può arrivare fino a 2,8 Gbit/s, con configurazione semplificata e WPS. In telefonia fa il suo esordio FRITZ!Fon M3: oltre alle chiamate cordless in HD, consente il controllo dei dispositivi FRITZ! per la smart home.

FRITZ!Box 7630 e FRITZ!Box 4630: Wi-Fi 7 per tutte le case

Il FRITZ!Box 7630 è l’ingresso nella serie Wi-Fi 7 con supporto alla Multi-Link Operation. È pensato per linee DSL fino a 300 Mbit/s e punta a offrire una connessione stabile per lavoro da casa, streaming e uso quotidiano.

Il FRITZ!Box 4630 si rivolge invece a chi dispone già di un modem ottico esterno (ONT): propone Wi-Fi 7 in dual-band e una porta 2,5 Gigabit configurabile come LAN o WAN, utile per ridurre la latenza nel gaming e per flussi video ad alta risoluzione. Entrambi includono funzioni FRITZ! per telefonia, smart home via DECT ULE e protezioni aggiornate con IPv6.

Un FRITZ! per tutte le connessioni in fibra ottica

La linea fibra include i modelli FRITZ!Box Fiber 5690 XGS, 5690 Pro e 5690, progettati per le diverse fasi di diffusione delle reti europee. Le unità sono compatibili con GPON, AON e XGS-PON fino a 10 Gbit/s, con possibilità di collegamento diretto alla linea ottica o tramite modem esistente. L’attenzione è su interoperabilità con le reti dei provider, Wi-Fi di fascia alta, VPN rapida, telefonia integrata e automazione domestica, per coprire navigazione, gioco online e videoconferenze con un unico apparato.

Repeater Wi-Fi 7, Mesh Wi-Fi Set e FRITZ!Repeater 1610 Outdoor

Per ampliare la copertura arrivano i FRITZ!Repeater 1700 e 2700, costruiti per reti Wi-Fi 7 e per abitazioni su più piani o con planimetrie complesse. In fiera sono presentati anche i set FRITZ!Mesh Wi-Fi 1700 e 2700, che possono operare con qualsiasi router e, se usati come Mesh Master, attivano le funzioni FRITZ!Mesh con miglioramenti su latenza, velocità e throughput.

L’installazione è guidata dall’app gratuita MyFRITZ!App. Per gli spazi esterni è previsto il FRITZ!Repeater 1610 Outdoor con Wi-Fi 6, certificazione IP54 e alimentazione PoE, utile per giardini, terrazze e aree comuni.

Novità per la smart home e FRITZ!OS

Nel catalogo smart home entra la presa FRITZ!Smart Energy 201 dal formato compatto. Il rilasdcio di FRITZ!OS 8.20 introduce la visualizzazione dei dati provenienti da FRITZ!Smart Energy 250 collegato al contatore di scambio, un pannello energetico aggiornato in MyFRITZ!Net e un’interazione più ampia con dispositivi Zigbee e Matter.

Con la stessa versione di firmware, i FRITZ!Box e i FRITZ!Repeater ricevono funzioni come FRITZ! Failsafe che permette di passare senza interruzioni da una connettività su rame, fibra o LTE/5G.

Arriva anche una gestione energetica più efficiente e l’ottimizzazione della rete Wi-Fi Mesh.

