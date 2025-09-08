Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » AI - Intelligenza Artificiale » Anche Apple accusata di addestrare AI con libri pirata
AI - Intelligenza ArtificialeFinanza e Mercato

Anche Apple accusata di addestrare AI con libri pirata

Di Mauro Notarianni
Molte IA probabilmente addestrate con copie pirata di libri
Foto di Alexandra Fuller su Unsplash

Al pari di Meta, Anthropic, Microsoft e di altre aziende a vario titolo legate alla tecnologia AI, anche Apple si trova ad affrontare accuse di avere usato libri di alcuni autori per addestrare sue AI, senza avere richiesto a questi ultimi il permesso.

Due autori statunitensi, Grady Hendrix e Jennifer Robertson, hanno avviato una class action presso la Corte federale della California del Nord affermando che la multinazionale di Cupertino ha sfruttato loro opere protette senza autorizzazione, senza menzionare gli autori e senza offrire compensi.

“Apple non ha cercato di pagare a questi autori per loro contributi ad attività potenzialmente redditizie”, si legge nella denuncia: la causa, come accennato, è una delle tante che autori di libri, testate giornalistiche e altri media hanno avviato contro big tech e startup AI, accusate di violare tutele legali e copyright.

Pochi giorni addietro Anthropic ha accettato il pagamento di 1,5 miliardi di dollari per chiudere negli USA una class action relativa al download pirata di libri per addestrare i suoi modelli di intelligenza artificiale, “un forte messaggio all’industria dell’Ai”, ha dichiarato Mary Rasenberger, Ceo dell’Authors Guild, evidenziando “gravi conseguenze quando piratano le opere degli autori per addestrare la loro AI, derubando coloro che meno possono permetterselo”.

ChatGPT e OpenAI rischiano la prima causa per diffamazione

Legale il “fair use”

Cause simili sono state intentate contro Meta e sulla questione a giugno si era espressa la Corte Distrettuale Federale di San Francisco spiegando che l’uso di contenuti letterari ai fini dell’addestramento di AI come quelle di Claude costituisce “fair use” secondo la normativa statunitense sul copyright, definendo l’attività di aziende come Anthropic  “profondamente trasformativa”, paragonandola al processo di apprendimento di un aspirante scrittore.

Lo stesso giudice ha ad ogni modo fatto distinzione, sottolineando che la conservazione e l’archiviazione centralizzata di milioni di testi piratati, non direttamente collegata all’addestramento AI, costituisce una violazione del copyright. A giugno Microsoft ha vinto una causa intentata da alcuni autori per motivi simii.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Offerte Speciali

iPad Air M3, cambia poco ma piace sempre nelle prime recensioni - macitynet.it

iPad Air M3 perfetto per scuola, lavoro e tempo libero al minimo storico, solo 519 euro

Amazon sconta al minimo l'iPad Air con processore M3. Perfetto per lavoro, scuola e intrattenimento, processore potente e compatibilità con Apple Pencil Pro. Solo 599 euro invece di 710 €
Articolo precedente
IFA 2025, tutte le novità FRITZ tra fibra, Wi-Fi 7, Mesh e smart home

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.