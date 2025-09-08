Anche Apple accusata di addestrare AI con libri pirata

Al pari di Meta, Anthropic, Microsoft e di altre aziende a vario titolo legate alla tecnologia AI, anche Apple si trova ad affrontare accuse di avere usato libri di alcuni autori per addestrare sue AI, senza avere richiesto a questi ultimi il permesso.

Due autori statunitensi, Grady Hendrix e Jennifer Robertson, hanno avviato una class action presso la Corte federale della California del Nord affermando che la multinazionale di Cupertino ha sfruttato loro opere protette senza autorizzazione, senza menzionare gli autori e senza offrire compensi.

“Apple non ha cercato di pagare a questi autori per loro contributi ad attività potenzialmente redditizie”, si legge nella denuncia: la causa, come accennato, è una delle tante che autori di libri, testate giornalistiche e altri media hanno avviato contro big tech e startup AI, accusate di violare tutele legali e copyright.

Pochi giorni addietro Anthropic ha accettato il pagamento di 1,5 miliardi di dollari per chiudere negli USA una class action relativa al download pirata di libri per addestrare i suoi modelli di intelligenza artificiale, “un forte messaggio all’industria dell’Ai”, ha dichiarato Mary Rasenberger, Ceo dell’Authors Guild, evidenziando “gravi conseguenze quando piratano le opere degli autori per addestrare la loro AI, derubando coloro che meno possono permetterselo”.

Legale il “fair use”

Cause simili sono state intentate contro Meta e sulla questione a giugno si era espressa la Corte Distrettuale Federale di San Francisco spiegando che l’uso di contenuti letterari ai fini dell’addestramento di AI come quelle di Claude costituisce “fair use” secondo la normativa statunitense sul copyright, definendo l’attività di aziende come Anthropic “profondamente trasformativa”, paragonandola al processo di apprendimento di un aspirante scrittore.

Lo stesso giudice ha ad ogni modo fatto distinzione, sottolineando che la conservazione e l’archiviazione centralizzata di milioni di testi piratati, non direttamente collegata all’addestramento AI, costituisce una violazione del copyright. A giugno Microsoft ha vinto una causa intentata da alcuni autori per motivi simii.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet