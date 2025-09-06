Amazfit porta T-Rex 3 Pro in Italia, lo smartwatch per sportivi ultra resistente

Amazfit presenta T-Rex 3 Pro, nuovo smartwatch pensato per chi pratica sport di resistenza e attività outdoor, con un focus dichiarato su robustezza, navigazione e autonomia. Il dispositivo debutta in Europa con una dotazione che mette insieme materiali più resistenti, un display molto luminoso, una torcia integrata per l’uso in condizioni di scarsa luce e funzioni di mappatura che permettono di pianificare i percorsi direttamente dal polso, anche senza rete.

Arriva in due misure di cassa e in più colorazioni, con un prezzo di listino fissato a 399,90 euro.

La struttura è uno degli elementi chiave. Ghiera e pulsanti sono realizzati in titanio di grado 5, scelto per unire leggerezza e durezza superiore rispetto all’acciaio inossidabile. Il display è protetto da vetro zaffiro, soluzione che aiuta a ridurre graffi e segni quando si usa l’orologio su sentieri, in palestra o in situazioni dove urti e abrasioni non sono rari. Il prodotto è progettato per funzionare in un ampio intervallo di temperature, da –30 °C a +70 °C, dettaglio utile per chi corre d’inverno all’alba o trascorre intere giornate in montagna sotto il sole estivo. Nel profilo di sicurezza e usabilità rientrano anche una torcia con LED bicolore per illuminare al bisogno e un segnale SOS pensato per l’emergenza.

Il display AMOLED viene proposto in due diagonali a seconda della cassa: 1,5 pollici per la versione da 48 mm e 1,32 pollici per la versione da 44 mm. La luminosità massima dichiarata arriva a 3000 nit, valore che punta ad assicurare leggibilità anche sotto luce diretta.

La presenza di altoparlante e microfono consente chiamate via Bluetooth, avvisi vocali durante le sessioni e l’uso dei comandi vocali con Zepp Flow, così da interagire con l’orologio senza navigare tra menu quando le mani sono occupate o bagnate. L’impostazione resta quella di uno smartwatch sportivo che non cerca di sostituire lo smartphone, ma che riduce al minimo la necessità di prenderlo in mano durante allenamenti e uscite.

Un capitolo centrale è la navigazione. T-Rex 3 Pro integra mappe offline gratuite e dettagliate: cartografia urbana, topografica e mappe dedicate alle piste da sci. La novità non riguarda solo la disponibilità delle mappe, ma il livello di dettaglio e l’interattività: dal polso si possono cercare punti di interesse, individuare rapidamente POI principali nelle vicinanze e, soprattutto, creare o generare nuovi percorsi. L’utente imposta la direzione, indica la distanza che desidera coprire — corsa o ciclismo — e lo smartwatch elabora una traccia che può essere seguita sullo schermo. Per chi si allena in città o esplora strade nuove, come per chi pratica trail e gravel, è un modo per uscire e tornare al punto di partenza con poche operazioni, anche quando non c’è copertura di rete.

La qualità della traccia dipende dall’affidabilità del segnale e qui Amazfit dichiara l’uso di un’antenna a polarizzazione circolare che aumenta la frequenza di ricezione dei segnali e il supporto dual-band per limitare l’impatto di interferenze tipiche di boschi fitti, canyon urbani o condizioni meteo avverse. Il dispositivo dialoga con sei sistemi satellitari, inclusi GPS e Galileo. L’obiettivo è una misurazione più precisa dell’andatura e delle distanze, utile quando si segue una tabella con ritmi al chilometro, quando si naviga una rotta carica di waypoint o quando si confrontano gli allenamenti nel tempo. Non mancano le funzioni di avviso e guida sul percorso per mantenere la rotta in tempo reale.

Sul fronte sportivo il supporto copre oltre 180 modalità. Oltre ai profili classici di corsa su strada e trail, ciclismo, nuoto e allenamento della forza, ci sono modalità dedicate a HYROX — l’azienda ricorda la partnership tecnologica — con opzioni specifiche per allenamento HYROX, test PFT e gara. Le schermate dati sono personalizzabili in base all’attività: si può scegliere quali metriche visualizzare, in che ordine e con quali campi per pagina, in modo da avere sempre sott’occhio ciò che serve davvero in gara o in una semplice uscita. I risultati confluiscono nell’app Zepp per l’analisi e possono essere sincronizzati con Strava per la condivisione e il confronto con la community.

Per l’analisi del recupero e dello stato di forma, T-Rex 3 Pro monitora VO2 max, carico di allenamento a breve e a lungo termine, tempi di recupero, frequenza cardiaca a riposo, variabilità della frequenza cardiaca e qualità del sonno. L’indicatore BioCharge Energy Score fornisce una sintesi del livello di affaticamento e dell’energia disponibile, aggiornandosi nel corso della giornata in base ai dati raccolti. A gestire rilevazioni e continuità delle misurazioni è il sensore PPG BioTracker 6.0 di nuova generazione, progettato per migliorare stabilità e affidabilità dei valori durante le attività quotidiane e sportive.

L’autonomia è un altro tassello che pesa nella scelta. Nella versione da 48 mm, Amazfit indica fino a 25 giorni con uso quotidiano normale e circa 10 giorni con uso intenso. Con GPS attivo e display sempre acceso, la registrazione continua raggiunge 19-20 ore. La versione da 44 mm, più compatta, promette fino a 17 giorni in utilizzo standard e circa 8 giorni in uso intenso, con un massimo di 13 ore di attività continua con GPS. Sono dati utili per pianificare settimane con più allenamenti, uscite lunghe nel fine settimana o gare di durata senza la necessità di ottimizzare ogni impostazione esclusivamente in funzione della batteria.

Capitolo ecosistema. Lo smartwatch si integra con le mini-app dell’app Zepp che estendono funzioni e dati, compresa la nuova Podcast che permette di scaricare episodi e ascoltarli offline direttamente dall’orologio, utile quando si corre o si pedala in aree con copertura incostante.

All’interno del catalogo Amazfit, T-Rex 3 Pro comunica con Helio Strap e Helio Ring per arricchire il quadro fisiologico e il monitoraggio 24/7, e può collegarsi a sensori e accessori di terze parti come fasce cardio, misuratori di potenza, sensori di cadenza e bike computer, in modo da sfruttare strumentazione già in uso senza cambiare abitudini.

Il listino è fissato a 399,90 euro. La versione da 48 mm in Tactical Black è in vendita a partire dal 5 settembre, mentre la 48 mm in Black Gold è attesa entro fine mese.

La cassa da 44 mm arriverà in un secondo momento nelle colorazioni Gold and Gray e Black Gold. In tutti i casi l’obiettivo è proporre una gamma cromatica sobria, con accenti tecnici, coerente con un prodotto dedicato a chi cerca uno smartwatch per lo sport e l’outdoor che non rinuncia a dettagli di qualità.

Il nuovo modello è disponibile con spedizione immediata anche su amazon.