Beats Studio3 in arrivo in edizione limitata A-Cold-Wall

Apple ha introdotto le cuffie senza fili Beats Studio3 con cancellazione attiva del rumore e chip wireless Apple W1 nel 2017, ampliando l’offerta con nuove colorazioni ed edizioni speciali, come la nuova versione realizzata in collaborazione con il marchio di moda britannico A-Cold-Wall, siglato con le iniziali AWC in arrivo.

Dalla collaborazione di Apple- Beats con il designer Samuel Ross nascono così le cuffie Beats Studio3 Wireless A-Cold-Wall edizione limitata. Le cuffie wireless saranno disponibili in colore ardesia con finitura descritta come “cemento maculato” che copre sia le cuffie che i cuscinetti auricolari. All’esterno dell’archetto è visibile il logo ACW, così come nell’interno di colore argilla.

La nuova versione di Beats Studio3 Wireless edizione limitata A-Cold-Wall AWC è indicata presto in arrivo su Apple Store negli Stati Unti al prezzo di 349,95 dollari, quindi esattamente lo stesso prezzo in euro come per tutti gli altri modelli commercializzati in Italia e già disponibili su Apple Store online. Nel momento in cui scriviamo non è ancora chiaro se questo nuovo modello in edizione limitata sarà proposto anche in Italia.

Ricordiamo che Beats Studio3 senza fili sono state lanciate sul mercato il 4 settembre 2017, con il chip di Apple W1 wireless, tecnologia di ricarica veloce che permette di ottenere fino a 3 ore di riproduzione audio con una ricarica di solamente 10 minuti, autonomia di 22 ore con ANC attivato oppure 40 ore con ANC spento e la cancellazione attiva del rumore con tecnologia Pure Adaptive Noise Canceling.

Si espande così la scelta di cuffie sotto il marchio Apple (che ha acquisito Beats il 9 maggio 2014 per 3,2 miliardi di dollari) con l’ennesima variante delle Studio3 personalizzata nell’estetica.

Nel febbraio del 2019 Apple ha infatti commercializzato una versione delle Beats Studio3 Wireless dedicate a Neymar e una edizione speciale per il fan dell’NBA, mentre a ottobre 2018 (anche in Italia) la Skyline Collection, a giugno dello stesso anno le Beats Pop Collection e il mese successivo le Beats Decade Collection, senza dimenticare le due edizioni delle cuffie Wireless Solo3 in omaggio al Capodanno cinese e al novantesimo anniversario di Topolino.

Ricordiamo che Apple Music regala 6 mesi di abbonamento gratis agli utenti di AirPods e dispositivi Beats selezionati. Chi è interessato alle ultime novità Beats qui trova la recensione degli auricolari Beats Studio Buds di macitynet.