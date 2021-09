iPhone 13 Pro Max, l’autonomia è la migliore di sempre

Lo YouTuber Arun Maini del canale Mrwhosetheboss ha pubblicato un filmato per testare la batteria dei nuovi iPhone 13 e iPhone 13 Pro evidenziando la durata della batteria con una sola carica rispetto ai precedenti modelli.

I test sono stati eseguiti con la capacità della batteria dei vari telefoni al 100%; per tutti è stato impostato lo stesso livello di luminosità e la batteria di test eseguita su tutti i dispositivi allo stesso modo.

Questo tipo di prove non è scientifico ed esente da problemi ma propone un caso estremo di utilizzo, fornendo una buona idea dei vantaggi che è lecito aspettarsi rispetto ai precedenti modelli.

Il dispositivo vincente nei test è stato l’iPhone 13 Pro Max, con il quale sono state ottenute 9 ore e 52 minuti di autonomia della batteria usando in modo continuo il dispositivo (senza interruzioni). Maini riferisce che si tratta del miglior risultato ottenuto finora nei test con iPhone.

I risultati ottenuti nell’uso continuo e costante di iPhone sono i seguenti:

iPhone 13 Pro Max: 9 ore e 52 muniti

iPhone 13 Pro: 8 ore e 17 minuti

iPhone 13: 7 ore e 45 minuti

iPhone 13 mini: 6 ore e 26 minuti

iPhone 12: 5 ore e 54 minuti

iPhone 11: 4 ore e 20 minuti

iPhone SE (2020): 3 ore e 38 minuti

Tutti i nuovi iPhone 13 vantano una batteria di maggiore capacità e ovviamente anche il chip A15 Bionic con conseguenti migliorie sull’efficienza. Gli iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max vantano inoltre il nuovo display Super Retina XDR con ProMotion e refresh rate adattivo fino a 120Hz. Il display supporta un refresh rate adattivo da 10Hz a 120Hz, in altre parole si aggiorna da 10 a 120 volte al secondo, aumentando il refresh rate in modo “intelligente” quando c’è bisogno di prestazioni grafiche superiori, altrimenti lo riduce per fare risparmiare batteria.