iFixit propone schermi LCD di ricambio per iPhone X, XS e XS Max

Sostituire lo schermo OLED di iPhone può essere molto costoso; iFixit propone componenti alternative offerte con prezzi che, a loro dire, sono la metà di quanto chiesto da Apple.

Gli schermi sono meno costosi di quelli originale di Cupertino perché si tratta di display LCD e non OLED. Il venditore specializzato in parti di ricambio spiega che questa tipologia di schermi è meno luminosa (circa 50 nits), la risoluzione è leggermente inferiore e che colori e livello di contrasto non sono esattamente uguali, ma è possibile risparmiare notevolmente rispetto ad altre tipologie di schermi.

I componenti LCD di ricambio, a detta di iFixit sono “rigorosamente testati” e garantiti a vita. Il venditore afferma di avere selezionato i componenti da un mercato che offre vasta scelta, scegliendo schermi sottili ma duraturi in grado di adattarsi al meglio agli iPhone.

Quando si cercano display per smartphone è possibile imbattersi in termini quali LCD, hard OLED, soft OLED, TFT e altri ancora. TFT (Thin Film Transistor) indica in genere i tradizionali display a cristalli liquidi (LCD); soft OLED è un termine per indicare un display non originale destinato agli iPhone X. Il termine OLED si riferisce all’Hard OLED, che, come il nome lascia immaginare, è un singolo pannello rigido; gli Hard Oled sono tipicamente più costosi rispetto agli LCD ma meno cari dei display soft OLED.

Gli Hard OLED offrono un’area visibile più limitata, sono più spessi dei soft OLED e non possono estendersi verso i bordi dello schermo. Negli USA Apple chiede circa 280 dollari per sostituire lo schermo OLED di iPhone X, mentre lo schermo sostitutivo LCD per iPhone X proposto da iFixit costa solamente a 75 dollari (tasse escluse).

In Italia la sostituzione schermo di iPhone X e XS fuori garanzia presso gli Apple store costa 311,20 euro (IVA compresa): lo schermo LCD sostitutivo proposto da iFixit per iPhone XS costa solamente 84,99 dollari, mentre lo schermo LCD sostitutivo per iPhone XS Max costa 164,99 dollari.