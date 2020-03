Kuo: Apple lancerà un MacBook Pro 14,1” e altri 5 dispositivi con schermi mini LED

Apple sta lavorando a sei nuovi prodotti tutti dotati di schermi con tecnologia mini LED, tra questi per la prima volta viene anticipato l’arrivo di un nuovo MacBook Pro 14,1” e anche di un iMac Pro 27”. L’aggiornamento dell’iMac più potente è il primo upgrade da quando questa macchina è stata introdotta nel 2017 e dovrebbe arrivare entro la fine di quest’anno.

Ancora più interessante l’indicazione di un nuovo MacBook Pro 14,1” perché lascia prevedere un upgrade simile a quanto già fatto da Apple con il MacBook Pro 16” che sostituisce il top di gamma precedente da 15,4”, quindi con un incremento della diagonale ottenuto con dimensioni dello chassis quasi identiche e l’impiego di cornici più sottili intorno al display.

Le anticipazioni dei sei nuovi prodotti Apple in arrivo tutti con schermi mini LED sono da prendere in seria considerazione perché arrivano da Ming Chi Kuo, segnalato da 9to5Mac, analista che ormai da anni prevede quasi sempre senza sbagliare le novità in arrivo da Cupertino. Gli altri 4 prodotti indicati sono: iPad Pro 12,9”, MacBook Pro 16”, iPad 10,2” infine anche un iPad mini con schermo da 7,9”.

Purtroppo l’analista non indica le date di arrivo stimate per ognuno di questi prodotti. In precedenza però Kuo aveva ipotizzato un MacBook Pro 16” con display mini LED in arrivo negli ultimi mesi di quest’anno, quindi questa potrebbe essere la stessa tempistica di arrivo del nuovo MacBook Pro 14,1. In generale tutti i 6 computer e dispositivi Apple con display mini LED arriveranno tra il 2020 e il 2021.

