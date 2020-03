Apple annuncia i vincitori del concorso Night Mode Shot on iPhone

Annunciato nei primi giorni di gennaio, il concorso Night Mode Shot on iPhone mette in risalto le notevoli funzioni e capacità fotografiche di iPhone 11 e iPhone 1 Pro in modalità notturna: ora la multinazionale di Cupertino annuncia i nomi dei vincitori pubblicando gli scatti più belli che sono stati selezionati da un gruppo di appassionati di fotografia con iPhone.

La giuria era composta da Tyler Mitchell, Malin Fezehai, Sarah Lee, Alexvi Li, Darren Soh, Phil Schiller, Kaiann Drance, Brooks Kraft, Arem Duplessis e Jon McCormack.In questo articolo inseriamo una fotogalleria con gli scatti vincitori pubblicati da Apple. Qui di seguito riportiamo i nomi dei vincitori:

1. Konstantin C. @chalabov

2. Andrei M. @houdini_logic

3. Mitsun S. @mitsun

4. Yu Z. @ericube_23

5. Rustam S. @tomrus

6. Rubén B. @rubenpb

Le foto vincitrici saranno pubblicate da Apple in campagne di marketing sui principali canali social e anche su affissioni in tutto il mondo nei prossimi mesi. I miglioramenti introdotti da Apple nel comparto fotocamere della gamma iPhone 11 sono stati molto apprezzati dagli utenti e rappresentano uno dei principali motivi di acquisto e di rinnovo che hanno contribuito all’aumento delle vendite degli smartphone di Cupertino rilevato fin dal lancio e per per il periodo delle festività di Natale 2019, come confermano i dati di mercato Gartner.

iPhone 11 è dotato di sistema a doppia fotocamera mentre iPhone 11 Pro è dotato di un sistema a tripla fotocamera, entrambi integrati in iOS 13, con nuovi strumenti intuitivi e potenti per consentire a chiunque di effettuare scatti con qualità paragonabile a quelli che si possono ottenere con una fotocamera digitale. Tutti i modelli di iPhone 11 sono dotati di un nuovo sensore Wide con il 100% di Focus Pixel che consente la modalità Notte, per foto in condizioni di scarsa illuminazione in ambienti interni ed esterni. Questo si aggiunge al nuovo Ultra Grandangolo, allo Smart HDR di nuova generazione e alla nuova esperienza della modalità Ritratto.

La modalità notturna si attiva automaticamente in ambienti poco illuminati. Se viene visualizzata l’icona gialla della modalità Notte, si scatta con la modalità Notte. Questa funzione determina il tempo di scatto in base alla scena e lo visualizza nell’icona della modalità Notte. È possibile toccare l’icona della modalità Notte e regolare il cursore su Max per estendere il tempo di esposizione. Per esposizioni più lunghe è possibile usare un treppiede per un tempo di scatto più lungo nel momento più buio della notte.

Per tutto quello che c’è da sapere sugli iPhone 11 e 11 Pro attuali rimandiamo a questo approfondimento di macitynet. Per i nuovi modelli in arrivo quest’anno invece è possibile consultare questo articolo per iPhone SE 2 o meglio iPhone 9 come probabilmente si chiamerà il terminale economico atteso entro i primi mesi di quest’anno, invece tutto quello ch è emerso finora sugli iPhone 12 5G è riassunto in questo articolo.