IK Multimedia Total Studio 3 MAX, oltre 440 GB di software per creare musica

E’ arrivata l’ultima collezione di suoni e strumenti di IK Multimedia per creare musica da Mac e PC con Windows: è la Total Studio 3 Max, che va a sostituire la versione 2 introdotta sul mercato ormai tre anni fa con 124 prodotti per coprire ogni fase della produzione musicale, dalla progettazione alla composizione, passando per missaggio e masterizzazione, fino alla riproduzione.

Questa suite di software per la creazione di musica include oltre 440 GB di suoni e più 487 effetti, il che vuol dire che dovrebbe riuscire a coprire praticamente qualsiasi stile. Del pacchetto fanno parte anche 56 plug-in e 14.600 strumenti (tra cui le ultime versioni di IK SampleTank 4 MAX, Hammond B-3X, e MODO DRUM, oltre a Syntronik Deluxe, MODO BASS e Miroslav Philharmonik 2), oltre a migliaia di preset realizzati da artisti e ingegneri del suono che offrono ispirazione da combinare alle infinite possibilità di regolazione del suono messe a disposizione dell’utente.

«Questa raccolta a tutto tondo libererà la tua mente per concentrarti solo sul completamento del tuo prossimo progetto musicale» scrive l’azienda nella pagina che promuove la nuova suite. «Con tutti questi strumenti virtuali e processori di effetti, cosa resta da pensare oltre a fare musica?» Dall’orchestra ai sintetizzatori agli organi, così come basso e batteria, non c’è praticamente alcun limite ai suoni disponibili, rendendo Total Studio 3 MAX ideale per ogni genere e stile.

Chi l’acquista ottiene anche AmpliTube 5 MAX, lo studio completo di chitarra e basso con 14 collezioni di artisti e marchi, tutti ristudiati con le ultime scoperte nella tecnologia di modellazione. Questa collezione offre oltre 400 amplificatori ed effetti, insieme a 2.500 preset di leggende del suono del calibro di Slash e Joe Satriani. E’ incluso pure MixBox, il nuovo plug-in in stile serie 500. T-RackS è dotato di moduli conosciuti nel settore, come il Sunset Sound Studio Reverb e il Tape Machine Collection: c’è anche ARC 3, l’avanzato sistema di correzione acustica della stanza e Lurssen Mastering Console. Dal tracciamento delle chitarre al mastering degli album, c’è tutta l’attrezzatura di cui si può aver bisogno.

Con Total Studio 3 MAX c’è infine il nuovo IK Product Manager, che automatizza il processo di installazione e mantiene tutti i prodotti IK organizzati e aggiornati, potendo così concentrarsi sulla creazione di musica invece di aggiornare il software. Il prezzo è di 1.097,99 euro IVA compresa ed è disponibile anche in versione SE a 699,99 euro IVA compresa, ridotta a 25 prodotti, 92 GB di suoni, 161 effetti e 21 plug-in. Maggiori dettagli sul sito ufficiale.