Le funzionalità FAQ di TikTok aperte a tutti i creatori

La funzione per domande e risposte di TikTok è ora ufficiale. Quest’ultima è stata individuata per la prima volta lo scorso mese, quando TikTok ha iniziato a testarlo con utenti che avevano 10.000 o più follower. Adesso, però, l’app consente a chiunque disponga di un account creatore di offrire le FAQ.

Una volta attivato, ci sono alcuni modi in cui gli utenti possono trarre vantaggio dagli adesivi di domande e risposte. Quando commentano, gli spettatori possono utilizzare il “?” per rendere il loro commento una domanda. I creatori di video possono quindi filtrare i loro commenti per visualizzare tutte le domande e registrare una risposta video. La funzione è attiva anche nei live streaming, dove i creatori avranno la possibilità di condividere e rispondere alle domande dei loro spettatori in tempo reale.

Infine, TikTok aggiunge una scheda “Domande e risposte” separata a tutti i profili dei creatori, che includerà tutte le domande a cui un creatore ha risposto in precedenza. Gli spettatori potranno anche inviare nuove domande direttamente da questa nuova sezione Domande e risposte.

Le domande e le risposte sono già una parte importante della cultura di TikTok, poiché l’app consente già agli utenti creare risposte video a commenti specifici. Ma le sezioni dei commenti possono facilmente diventare ingombranti sui video popolari, quindi avere un modo dedicato per chiedere e rispondere alle domande potrebbe rendere le cose più facile per i creator con molti follower. Inoltre, le FAQ fornisce loro gli strumenti per evitare di rispondere alle stesse domande più e più volte.

Ricordiamo che negli scorsi giorni la nuova amministrazione Biden in USA ha fermato la vendite di TikTok voluta da Trump.