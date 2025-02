Le luci IKEA si controllano da Apple Watch

Pubblicità

Da anni i dispositivi smart IKEA si possono controllare da smartphone, tablet e ancora più comodamente tramite comandi vocali: ora per la prima volta possiamo farlo anche dal polso con Apple Watch, a cominciare dalle luci smart IKEA.

Nel momento in cui scriviamo non ci sono annunci da parte del colosso dell’arredamento e anche il registro delle novità dell’ultima versione dell’app indica semplicemente correzione di bug, miglioramento traduzioni, oltre all’ottimizzazione del codice.

Ma in realtà l’ultima versione 1.44.0 dell’app IKEA Home Smart indica la compatibilità non più solo per iPhone e iPad, ma anche per Apple Watch, come segnala NotebookCheck. Anche se la descrizione del’app non ne parla, le schermate nella vetrina di Apple Store mostrano le funzioni già disponibili.

Dal polso l’utente può spegnere e accendere le luci smart IKEA nelle diverse stanze della casa, scorrere le scene disponibili per selezionare quella da attivare al volo. Sempre dalle schermate si apprende che è possibile regolare la luminosità e per i modelli idonei anche scegliere il colore da una palette.

Anche se il supporto per Apple Watch per ora riguarda solamente le luci smart IKEA è molto probabile che in futuro, con l’arrivo dei prossimi aggiornamenti, venga ampliato agli altri dispositivi per la casa smart del marchio.

Dalle app IKEA per iPhone, iPad (App Store) e Android (Google Play Store) si controllano infatti anche speaker, tende, purificatori d’aria, così è presumibile che prima o poi si potranno controllare anche questi da Apple Watch.

Per poter funzionare occorre possedere un hub IKEA Dirigera che connette tutti i dispositivi del marchio, oltre a fungere da bridge Matter, mentre su Apple Watch serve watchOS 10.6 o più recente.

