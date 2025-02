Google I/O 2025, le date della conferenza di quest’anno

Pubblicità

La Google I/O 2025 si svolgerà dal 20 al 21 maggio. Lo ha annunciato Big G indicando le date dell’annuale conferenza organizzata a Mountain View (in California) rivolta a sviluppatori web e incentrata sullo sviluppo di applicazioni web e mobile attraverso Google e relative tecnologie come Android, Chrome, Chrome OS, Google Web Toolkit, Google App Engine e altre.

L’evento “sarà aperto a tutti online” – scrive Big G – e include la diretta in streaming del keynote e delle varie sessioni, spiega una FAQ. Come in passato, è prevista una componente in presenza allo Shoreline Amphitheatre.

Come da tradizioni, pochi giorni prima di svelare le indicazioni esatte, Google aveva presentato un puzzle game per rivelare le date dell’evento; la conferenza di quest’anno si si svolgerà a ridosso con la Build conference di Microsoft, in programma dal 19 al 22 maggio.

La Google I/O dello scorso anno si è svolta il 14 maggio 2024 e in quell’occasione arrivarono numerosi annunci, incluse nuove funzionalità per l’AI Gemini, Project Astra, il modello generativo video Veo e il rinnovo di Search con funzionalità incentrate sull’AI. Nel 2023 furono presentati prodotti hardware come il Pixel Fold, il Pixel Tablet e il Pixel 7a.

La “I” e la “O” stanno ovviamente per Input/output ma secondo Google anche per “Innovation in the Open”. L’evento è ovviamente una vetrina per presentare le ultime novità agli sviluppatori e delineare visioni future. Molto probabilmente quest’anno vedremo ancora una volta novità legate all’AI. Google ha in altre occasioni riferito che ritiene l’AI qualcosa di importante, fondamentale per continuare a spingere i confini dell’innovazione. Big G ha investito massicciamente in questo ambito con in infrastrutture all’avanguardia, che includono una rete globale di oltre 2 milioni di miglia di cavi in fibra ottica e i chip Tensor Processing Unit, giunti alla sesta generazione, un approccio unico full stack all’innovazione, che rende possibili esperienze completamente nuove.