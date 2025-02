Il citofono Sfera di BTicino aumenta di risoluzione e qualità video anche per installazioni smart

Pubblicità

Con una base di installato che in Italia è circa il 45% del mercato della citofonia, BTicino vanta centinaia di migliaia di installazioni che comprendono tantissime serie tra cui la diffusissima Sfera utilizzata in impianti a due fili per postazioni singole doppie o condominiali.

Per aggiornare le installazioni in essere o crearne di nuove ad alta qualità BTicino ha appena presentato il nuovo modulo Sfera audio/video con telecamera da 5 Megapixel facilmente inseribile in tutti i sistemi integrati dell’azienda in impianti videocitofonici a 2 fili a colori. Il modulo rappresenta un significativo passo avanti in termini di innovazione, qualità e affidabilità per la realizzazione di impianti videocitofonici professionali con vantaggi tangibili per gli installatori.

La nuova telecamera garantisce immagini di qualità superiore, nitide e dettagliate, migliorando l’esperienza utente anche in condizioni di scarsa visibilità e questo grazie alla risoluzione da 5 Megapixel e ad un grandangolo più ampio rispetto ai modelli precedenti (119° in orizzontale, 92° in verticale con un risultato di 151° in diagonale), oltre che ai filtri digitali e ai LED bianchi per illuminazione del campo di ripresa.

Infine, il volume dell’altoparlante e del microfono sono regolabili per una comunicazione piu’ chiara e precisa e, grazie a un sensore ottico integrato, viene automaticamente attivata automaticamente la retroilluminazione notturna per una visibilità perfetta anche di notte.



Il nuovo modulo, progettato e realizzato ad Erba, è inoltre compatibile a 360° con gli impianti videocitofonici BTicino già esistenti, consentendo un aggiornamento semplice e senza interventi sul cablaggio. In questo modo è possibile sostituire, su tutte le pulsantiere Sfera tra cui i modelli New e Robur, la vecchia telecamera con quella nuova in tutta facilità.

Il modulo è infatti compatibile con i frontali di finitura già presenti a catalogo (AllMetal, AllWhite, AllStreet).

Il nuovo Sfera è in grado di gestire fino a 98 chiamate a pulsanti utilizzando moduli pulsanti su doppia fila aggiuntivi.

E’ possibile integrarlo inoltre con i citofoni smart più dell’azienda: i moduli interni Classe 100 wi-fi e 300EOS with Netatmo. Ovviamente è possibile utilizzarli anche con il meno recente modello Classe 300X.