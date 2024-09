IKEA Dirigera ora supporta Matter

Pubblicità

L’hub IKEA Dirigera per la casa smart costa poco, solo 59,95 euro, ed è compatibile con Apple HomeKit, Amazon Alexa e Google Home, permettendo di integrare e gestire senza problemi i prodotti smart del colosso svedese con le principali piattaforme di domotica: l’unica tecnologia finora assente era Matter, che ora finalmente arriva, a due anni di distanza dall’annuncio.

Inizialmente IKEA aveva promesso Matter per Dirigera entro pochi mesi dal lancio, in ogni caso visto l’ampio supporto già di serie, l’assenza di Matter non dovrebbe essere stato un grande problema per la maggior parte degli utenti.

Nei due anni di attesa lo standard Matter si è evoluto ed espanso, mentre IKEA ha preferito abilitare il supporto Matter inizialmente solo per le luci smart, in una lunga fase di beta test a numero chiuso per evitare qualsiasi problema e incompatibilità. A marzo, con la più ampia disponibilità della beta, l’arrivo sembrava imminente, ora ci siamo.

Con il rilascio dell’aggiornamento software, segnalato da The Verge, tutti gli utenti dell’hub Dirigera possono includere l’intera gamma di dispositivi IKEA per la casa smart, come luci, tapparelle, controller, purificatori d’aria e sensori (tutti compatibili Zigbee) per farli funzionare senza problemi con i dispositivi Matter di qualsiasi altro marchio e società.

Occorre ricordare che con l’aggiornamento software l’Hub Dirigera diventa un bridge Zigbee – Matter, in pratica funge da pronte tra accessori e dispositivi Ikea con Zigbee e un controller Matter. Quest’ultima funzione non è integrata in Ikea Dirigera così occorre impiegare un controller Matter separato, come Amazon Echo, Apple HomePod o uno speaker smart di Google.

Il colosso dell’arredamento svedese è in prima linea anche nel campo della tecnologia: a maggio è arrivato il monitoraggio del consumo di energia in casa all’interno dell’app IKEA Home Smart. Da alcuni mesi a questa parte IKEA impiega droni nei suoi magazzini: da agosto per la prima volta droni gestiti da AI collaborano con i dipendenti per aumentare collaborazione e produttività.