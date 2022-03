Il 3D di Adobe Illustrator, cosa cambia rispetto al passato

In realtà il 3D era già presente all’interno di Adobe Illustrator, a cambiare è stata semmai la razionalizzazione degli effetti 3D, la loro riorganizzazione grazie a dei tab ad hoc e la comparsa di adobe substance per i materiali, l’illuminazione e il rendering. Procediamo con ordine e vediamo dove si trova il 3D in illustrator, quali sono le differenze con il vecchio 3D (classico) e quali le nuove opportunità offerte dal 3D in Adobe Illustrator.

Il 3D Classico di Illustrator

Nelle versioni di Adobe illustrator precedenti alla 2022 per creare elementi 3D era necessario passare per il menù effetti e trovare le impostazioni per trasformare un tracciato in un elemento tridimensionale. Questa effetto permetteva di creare gli elementi usando, tra le altre, la prospettiva isometrica. Le illustrazioni isometriche sono infatti estremamente popolari tra gli utenti di Adobe Illustrator. Attualmente gli effetti 3D prima pre 2022 sono accessibile al menù: EFFETTI>3D E Materiali>3D (CLASSICO).

Da questo menù potete poi scegliere se generare una estrusione, una rivoluzione o una rotazione del tracciato.

Una volta selezionato l’effetto potete scegliere con quale prospettiva potete estrudere/ruotare la superficie (o meglio, il tracciato) che avete selezionato. Potete inoltre stabilire che tipo di materiale dare al tutto (al menù superficie) e applicare una texture grazie al pulsante . Ecco una panoramica delle impostazioni che trovate al 3d classico di Illustrator:

Una volta ottenuta la vostra superficie è possibile rasterizzare l’effetto con il comando “espandi” che si trova nel menù Oggetto.

Il 3D in Illustrator 2022

Nella versione 2022 di Illustrator il 3D è sicuramente più agevole e interattivo rispetto all’effetto classico (nel paragrafo precedente). Infatti Illustrator ti mette ora a disposizione un pannello composto di diversi tab per gestire al meglio gli effetti.

Per attivare il nuovo 3D in Illustrator basta selezionare un tracciato (potete prendere anche un ellissi o un rettangolo dalla barra degli strumenti) e andare al menù:

EFFETTI>3D e Materiali> Estrusione

Indipendentemente dall’effetto 3D che sceglie Illustrator ti proporrà il nuovo pannello 3D e materiali. Da questo pannello sarà facile e interattivo gestire tutto quello che riguarda il tridimensionale. Potrai infatti estrudere o ruotare un tracciato, decidere la profondità dell’estrusione e lo smusso. Potrai poi spostarti negli altri tab, come quello dei materiali e dell’illuminazione.

Una delle grandi differenze tra il nuovo 3D e quello classico è la capacità in tempo reale di spostare, ruotare e modificare i parametri delle superfici in tempo reale!

Inoltre è possibile applicare dei materiali procedurali direttamente facendo doppio click sulla lista di materiali a disposizione. Agli occhi degli utenti più attenti non sarà sfuggito l’aspetto dei materiali…in tutto e per tutto coincidenti con quelli di Adobe Substance, una delle ultime applicazioni di casa adobe per creare modelli e rendering fotorealistici e rapidi.

Anche il sistema di illuminazione degli oggetti è particolarmente potente ed intuitivo, e ti permette di spostare la luce nella direzione desiderata e gestire la luce ambientale (per rendering morbidi e fotorealistici).

Una delle opzioni più sorprendenti del 3d in Illustrator è sicuramente legata alla capacità di renderizzare usando un motore di raytracing. Questo ti permette di ottenere rendering inaspettatamente perfetti e fotorealistici (pur non essendo Illustrator un programma di modellazione e rendering come Cinema 4D o 3D studio Max). Chiaramente attivare il raytracing come motore di rendering in Illustrator fa lievitare i tempi in maniera parossistica.

Come imparare il 3d in Illustrator

