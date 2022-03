Arnarkok, il supporto iPad e tablet per qualsiasi treppiede

YouTuber e videomaker o semplicemente appassionati di video da smartphone e tablet, il supporto Arnarkok è uno di quegli accessori che non dovrebbe mai mancare tra il vostro arsenale, e per diversi motivi. Innanzitutto, la compatibilità: può sorreggere praticamente qualsiasi tablet con schermo avente diagonale compresa tra 7 e 13 pollici compreso l’iPad Pro di dimensioni più grandi, ma data l’apertura minima di 15,6 centimetri può anche essere usato per agganciare qualche smartphone, come ad esempio quelli della serie Pro Max di Apple.

Poi, la struttura, che essendo realizzata in metallo risulta più stabile e sicura di altre in plastica, nonché leggera (siamo intorno ai 130 grammi piastra di aggancio compresa, ci arriviamo tra un attimo). Ma i punti di forza sono anche altri, e riguardano soprattutto l’usabilità. Oltre a poter agganciare i dispositivi in orizzontale e verticale, l’aggancio e lo sgancio sono rapidissimi perché basta schiacciare un pulsante per estendere la morsa principale dove infilare poi dentro il tablet.

Presenta inoltre un doppio attacco Arca Swiss, sia alla base che sul retro, rendendo così l’aggancio al treppiede compatibile pressoché istantaneo. Se si usa invece un treppiede con attacco Manfrotto o di diverso tipo, sono presenti comunque sei fori con attacco a vite da 1/4″ tra fondo e retro che offrono ampie possibilità di montaggi alternativi, ma anche di accessori.

Per questi va fatta notare la presenza di una testa con attacco microfonico – usabile anche per fissare un faretto LED – che può essere ruotata a trecentosessanta gradi e quindi direzionata e adattata in base all’occasione.

Questa soluzione è tra le più compatte e versatili attualmente in circolazione e come dicevamo sono particolarmente utili per tutte quelle persone che usano smartphone e soprattutto tablet per registrare i video o magari come monitor per la regia. Ma è anche utile per usare il treppiede come un leggìo e il tablet come un libro degli spartiti, accompagnando così i musicisti sia per gli esercizi a casa che nei concerti dal vivo.

Quale che sia la ragione del vostro acquisto, se volete comprarlo lo trovate in vendita su Amazon a 34,99 euro.