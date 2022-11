Il Black Friday Lubluelu sconta tutti gli aspirapolvere e robot

Lubluelu è un marchio nuovo nel panorama delle periferiche per la pulizia smart in casa. Il brand ha appena messo in sconto i suoi due aspirapolvere verticali, oltre al robot smart per la casa. Non solo, tutti gli accessori sono in sconto del 10%.

Il primo degli aspirapolvere verticali in offerta è il modello 008, che abbiamo recensito a questo indirizzo. Si tratta di un aspirapolvere entry level, che fa, però, il suo dovere risultando appetibile a questo prezzo, uno dei più bassi del settore. Permette di arrivare ad una potenza di aspirazione di 15 kPa alla massima velocità, o di restare sotto i 10kPa a risparmio energetico. Dalla sua anche un’autonomia che sfiora i 40 minuti in modalità a bassa potenza. Potete leggere la recensione a questo indirizzo, mentre per l’acquisto a 74,99 dollarii, anziché 139,99 potete cliccare qui.

Se volete qualcosa di più potente il produttore sconta anche il modello 202, che ha dalla sua una potenza di aspirazione di 25kPa, a livello massimo, che si riduce a 17 o 17 nelle restanti velocità. E’ caratterizzato da una colorazione viola, anziché blu del modello 008, ed è più performante del primo, in grado anche di reggersi in piedi da solo. Lo si acquista al momento a 109,99 dollari, anziché 139,99 dollari, con un risparmio netto del 32%, semplicemente cliccando a questo indirizzo.

Ancora, se cercate un robot smart che pulisca casa autonomamente, potete scegliere Lubluelu SG60. Anche in questo caso la potenza non è un problema, perché riesce a raggiungere i 27 kPa di potenza, e di pulire per circa 120 minuti ininterrottamente con una singola ricarica. Poco rumoroso, si controlla integralmente da app. E’ tra i più economici della categoria, ancor di più adesso che è in sconto, e che viene a costare 99,99 dollari con uno risparmio del 50% sul prezzo di listino.

Altro modello in offerta è la scopa verticale 006. Si tratta di un aspirapolvere in grado di generare una potente aspirazione fino a 25.000 Pa per aspirare facilmente lo sporco dai pavimenti e dai tappeti. Gode di un sistema di filtrazione True HEPA a 5 strati che separa e filtra fino al 99,99% delle particelle di micropolvere. Il design del contenitore per la polvere rende la pulizia ancor più semplice, mentre l’autonomia permette di aspirare fino a 50 minuti. Potete acquistarla con il 36% di sconto a questo indirizzo a 109,99 dollari.

Ultima, non per importanza, la scopa Lubluelu X2101A, che oltre ad aspirare consente anche di lavare il pavimento. Gode sul manico di un pratico display LED che mostra lo stato di pulizia. Completamente autopulente, è sufficiente mettere questa scopa verticale sul dock e premere il pulsante per risciacquare accuratamente il pennello a rullo, il filtro HEPA e altre parti che vengono a contatto con lo sporco.

Gode di un serbatoio dell’acqua piuttosto capiente da 800 ml, che fornisce abbondante acqua per pulire accuratamente i pavimenti in tutta la casa, così da non dover cambiarla di frequente. A livello di autonomia permette di arrivare ad una massimo di 35 minuti.

Costa 249 euro in offerta a questo indirizzo, con uno sconto netto del 30%.