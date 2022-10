Offerte Prime, sconto ad 80 euro per la stampante portatile HP Sprocket

Piccola, comoda, simpatica e… “social” la stampante tascabile HP Sprocket è in offerta su Amazon con gli sconti Prime d’autunno: la pagate solo 79,99 euro, venti euro meno del suo prezzo normale.

Non vi spiegheremo che cosa fa una stampante HP Sprocket. In sintesi vi diciamo solo che funziona come una stampante da viaggio capace di produrre in pochi secondi un’immagine su carta da uno scatto fotografico. Perfetta per scambiare momenti vissuti insieme con altre persone.

La stampante si collega con qualunque telefono e ha un’applicazione per personalizzare le foto usando filtri, bordi, emoji e disegni. Con l’app si selezionano facilmente le foto dei social media dallo smartphone cercando con gli hashtag una foto nei social media. L’app sfrutta anche la realtà aumentata e visualizzare code di stampa condivise, video nascosti e altro ancora.

Non serve inchiostro ma solo carta specifica. La tecnologia Zink Zero Ink incorpora i colori nella carta. Una volta che la carta viene riscaldata nella stampante, i colori necessari per la tua foto risplenderanno. La stampante produce un’immagine piena di colori vividi e chiari e dettagli. Le dimensioni sono di 5,8 x 8,7 cm perfette per creare diari e realizzare altri progetti creativi.

La stampante costerebbe 100€ ma oggi in offerta la pagate 79,99 €