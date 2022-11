Settimana del Black Friday, Logitech Combo Touch per iPad a solo 99 €

Logitech Combo Touch per gli iPad dalla settima alla nona generazione va in sconto in occasione della settimana del Black Friday: solo 99,99 euro invece che 150 euro. Si tratta dell’apprezzata custodia con tastiera sganciabile (dotata di trackpad) che fu lanciata qualche tempo fa e che Macitynet ha provato nella sua versione per iPad Air.

Si tratta di una tastiera italiana completa, una trackpad e una fila di tasti funzione. Questo accessorio è il perfetto concorrente della Magic Keyboard per iPad. Come il prodotto Apple non ha bisogno di essere ricaricata perchè viene alimentata dallo Smart Connector.

La compatibilità con questa tecnologia è una peculiarità dei prodotti Logitech e dei prodotti Apple. Usando lo Smart Connector non solo non c’è bisogno di batterie e di alimentatori ma non c’è neppure bisogno di configurazione. Una volta collegata la Logitech Combo Touch semplicemente funziona.

Tra gli altri dettagli tasti di dimensioni standard con meccanismo a forbice che agevolano la digitazione di lunghi testi e l’elaborazione dei documenti. In «Notes, Pages, Numbers e Keynote, – dice Logitech – potendo così evidenziare le celle dei fogli di calcolo, copiare parole, modificare email, aumentando la produttività grazie ai controlli con gesti che si utilizzano abitualmente, ad esempio per scorrere e cambiare applicazione».

Ci sono anche diversi tasti di scelta rapida che permettono di regolare la luminosità dello schermo e dei tasti, controllare il volume, bloccare e risvegliare lo schermo, controllare la riproduzione musicale e non solo.

Un’altra particolarità è il cavalletto estraibile che permette di tenere iPad inclinato quando lo si appoggia su una superficie piana a diverse inclinazioni, in modo da adattarne l’uso in base al contesto (ad esempio per disegnare, scrivere, leggere un libro o guardare un video).

La tastiera compatibile con tutti gli iPad dalla settima alla nona generazione costerebbe 150 euro. La pagate 99,99 euro. Nessun prodotto concorrente, tantomeno quelli Apple, offre così tanto a così poco.

Click qui per comprare.