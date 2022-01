CES 2022, la lampadina smart Sengled rileva cuore e cadute

Prima ancora che la casa smart e la domotica diventassero onnipresenti, Sengled realizzava le prime lampadine con funzionalità smart: al CES 2022 il costruttore svela diverse novità, incluse le strisce LED con illuminazione sincronizzata ai contenuti mostrati sul televisore, il supporto a Matter e la lampadina smart con funzioni dedicate alla salute in grado di rilevare la frequenza cardiaca e persino le cadute.

La lampadina A19 in questione è dotata di connettività Bluetooth e Wi-Fi per offrire diverse interessanti funzioni, tra cui il monitoraggio del sonno e il rilevamento di alcuni parametri vitali, tra cui la temperatura corporea e anche la frequenza cardiaca.

Sengled Health Monitoring Light può essere usata singolarmente oppure con più lampadine in combinazione tramite un rete mesh via Bluetooth: in quest’ultima modalità le lampadine creano una mappa virtuale in grado di rilevare il comportamento umano. Si tratta di una soluzione non intrusiva per il monitoraggio della salute che potrebbe fare la differenza per gli anziani e le persone che vivono da sole.

I dettagli annunciati, incluso il prezzo, non sono ancora completi perché la società è ancora nella fase di sviluppo: la lampadina con funzioni per la salute è stata premiata con un CES Innovation Award e sarà commercializzata nel quarto trimestre di quest’anno.

Invece le strisce LED con sincronizzazione con il televisore sfruttano una piccola videocamera per rilevare i contenuti in riproduzione, in questo modo illuminano il retro del TV con gli stessi colori mostrati su schermo. Funzionano con Alexa, Google Assistant e Samsung SmartThings. La commercializzazione è prevista per il secondo trimestre di quest’anno al prezzo indicativo di 120 dollari, circa 106 euro.

Sempre in concomitanza con il CES il costruttore ha annunciato che introdurrà le sue prime lampadine compatibili con il nuovo standard Matter per la domotica universale, non appena sarà reso disponibile, a cui si affiancheranno anche lampadine con supporto Thread.

Tra le altre novità di Sengled al CES 2022 segnaliamo:

strisce LED a colori per esterni con lunghezze di 14,5 metri e 29 metri con luci e colori individualmente indirizzabili, gestibili sia via Wi-Fi che Bluetooth: un microfono integrato assicura la sincronizzazione delle luci con la musica. In arrivo nel secondo trimestre con prezzi a partire da 80-90 dollari.

Una lampada LED portatile a colori, sia Wi-Fi che Bluetooth, collegabile alla presa di corrente ma funzionante anche a batteria con autonomia di 8 ore. Oltre alla regolazione della luminosità, offre la sincronizzazione con la musica ed effetti, inclusi candela tremolante e routine per il risveglio, in arrivo con prezzo tra 60-70 dollari.



Una lampada LED Wi-Fi con diffusore di oli essenziali integrato che grazie al supporto di Amazon Alexa può essere gestita con comandi vocali.

Sensori per porte, finestre e sensore di movimento con supporto Zigbee per il controllo delle luci smart.

Plafoniere LED da incasso con supporto Bluetooth Mesh sia per luce bianca che a colori con base Edison E26. Per questi ultimi due prodotti i prezzi non sono ancora stati annunciati

Diversi prodotti Sengled sono disponibili a partire da questa pagina di Amazon.

Tutte le notizie e le novità dal CES 2022 sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.