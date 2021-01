Il catalogo Netflix 2021: in arrivo un film nuovo a settimana

Con la prospettiva di proporre film nuovi ogni settimana e con l’annuncio dei 200 milioni di abbonati è incominciato il 2021 per Netflix. Il gigante dello streaming tv, in questo nuovo anno, dovrebbe proporre ai suoi circa 200 milioni di abbonati contenuti inediti ogni settimana e ora è disponibile una prima lista di quello che si potrà vedere sul piccolo schermo.

Il programma, presentato lo scorso ottobre, prevede la distribuzione di produzioni originali e acquisizioni interessanti: 71 titoli, di generi diversi, dal musical al thriller, dalle commedie romantiche all’animazione per i bambini e ai film per le famiglie.

Nei prossimi 12 mesi arriveranno, dunque, su Netflix, titoli come “Red Notice” con Gal Gadot, Johnson e Reynolds, il western “The Harder Yhey Fall” con Regina King, Idris Elba e Jonathan Majors e “La donna alla finestra” di Adams e molti altri titoli, compreso “Don’t look up” con Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Ariana Grande, Timothee Chalamet, Kid Cudi e Meryl Streep.

Insomma, la pandemia da Coronavirus non ha ostacolato la capacità di Netflix di produrre e rilasciare nuovi film. Mentre altri giganti dello show business hanno dovuto correre ai ripari di fronte all’improvvisa chiusura dei cinema, per il gigante dello streaming tv si apriva una stagione in discesa. Molti spettacoli, poi, sarebbero stati prima proiettati nelle sale cinematografiche e sicuramente i colossi del cinema non avrebbero cercato di distribuirli tramite le piattaforme di tv in streaming.

AZIONE

Army of the Dead

Awake

Kate

Outside the Wire (15 gennaio)

Red Notice

Sweet Girl

HORROR

Fear Street Trilogy

No One Gets Out Alive

There’s Someone Inside Your House

Things Heard and Seen

THRILLER

Blood Red Sky

Beckett

Escape from Spiderhead

Intrusion

Munich

O2

Night Teeth

The Swarm

The Woman in the Window

SCI-FI

Stowaway

COMMEDIE ROMANTICHE

A Castle For Christmas

Fuimos Canciones

Kissing Booth 3

Love Hard

The Last Letter from Your Lover

The Princess Switch 3

To All The Boys: Always and Forever

Untitled Alicia Keys Rom-Com

DRAMMI

Beauty

Blonde

Bombay Rose

Bruised

Concrete Cowboy

Fever Dream

Malcolm & Marie (5 febbraio)

Monster

Penguin Bloom (27 gennaio)

Pieces of Woman (7 gennaio)

The Dig (29 gennaio)

The Guilty

The Hand of God

The Power of the Dog

The Starling

The White Tiger (22 gennaio)

Unt. Alexandre Moratto Film

Unt. Graham King

WESTERN

The Harder They Fall

COMMEDIE

8 Rue de l’Humanité

Afterlife of the Party

Bad Trip

Don’t Look Up

Double Dad

I Care A Lot (19 febbraio)

Moxie (3 marzo)

The Last Mercenary

Thunder Force

PER TUTTA LA FAMIGLIA

A Boy Called Christmas

A Winter’s Tale from Shaun the Sheep

Back to the Outback

Finding ‘Ohana (29 gennaio)

Loud House

Nightbooks

Robin Robin

Skater Girl

Teenage Mutant Ninja Turtles

Trollhunters: Rise of the Titans

Wish Dragon

YES DAY (12 marzo)

MUSICAL

A Week Away

tick, tick…BOOM

