Il CEO di Netflix non comprende l’esistenza di Apple TV Plus

Pubblicità

Il CEO di Netflix, Ted Sarandos, appare in un cameo nella commedia “The Studio” in arrivo mercoledì 26 marzo su Apple TV+ e a proposito di quest’ultimo servizio in una intervista hanno chiesto a Sarandos la sua opinione sull’incursione di Apple nel mondo dello streaming e la risposta è stata: “Non riesco a capire perché esista”.

Apple e Netflix ovviamente non giocano sullo stesso piano in termini di numeri di abbonati, e soprattutto il numero di film e serie disponibili, e il capo di Netflix sembra proprio non capire cosa intenda fare Cupertino in questo settore: “Non lo capisco se non al di là di un gioco di marketing ma sono persone davvero brillanti, forse vedono qualcosa che noi non vediamo”.

Sarandos, in altre parole, non comprende l’ingresso di Cupertino nel settore, benché siano passati cinque anni dall’esistenza della piattaforma. In Apple forse hanno a mente la locuzione latina “gutta cavat lapidem” (la goccia scava la pietra”), per ricordare che con una ferrea volontà si possono conseguire obiettivi altrimenti impossibili, ed evidentemente sono sicuri di ciò che stanno facendo.

La qualità media delle serie su Apple TV+ è molto elevata (è sicuramente uno dei migliori servizi dove trovare intrattenimento raffinato) con serie e film che si distinguono in termini di qualità rispetto alla media offerta da Netflix, per non parlare di tutte le serie soppresse finora da quest’ultima, alcune per motivi comprensibili altre ingiustificabili.

Apple TV+ (€ 6,99 al mese) è disponibile sull’app Apple TV di iPhone, iPad, Apple TV, Mac, smart TV delle marche più note, come Samsung, LG, Sony, VIZIO e TCL, dispositivi Roku e Amazon Fire TV, Chromecast con Google TV, console di gioco PlayStation e Xbox, ma anche per dispositivi Android o da browser su tv.apple.com/it

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme di streaming per film, serie TV, musica e videogiochi sono disponibili da questa pagina di macitynet.