L’importanza dello storage nell’era dell’AI secondo Toshiba

Pubblicità

L’intelligenza artificiale (IA) sta trasformando molti settori, ma per sfruttarla appieno è necessario disporre di enormi quantità di dati. Le aziende, alla ricerca di informazioni preziose, raccolgono quantità di dati sempre maggiori, rendendo la raccolta e l’archiviazione di questi dati un aspetto cruciale, mentre l’infrastruttura di storage gioca un ruolo fondamentale nel gestire questo flusso in modo efficiente.

In questo contesto, Toshiba ricorda che i tradizionali hard disk rappresentano la soluzione ideale per le architetture di storage scale-out, offrendo la capacità necessaria a un costo contenuto. Rispetto alle memorie flash, ancora costose e utilizzate in alcune applicazioni ad alte prestazioni, gli HDD garantiscono prestazioni adeguate a gestire le crescenti esigenze di dati nell’era dell’IA, soprattutto se combinati tra loro.

Performance superiori a quanto previsto

Negli ultimi anni, le prestazioni degli HDD sono migliorate significativamente, grazie a ottimizzazioni del firmware, pianificazione intelligente delle routine di test e nuove tecnologie come MAMR e HAMR. La scrittura sequenziale, fondamentale per l’archiviazione di grandi volumi di dati, ha raggiunto circa 300 MB/s, rispetto ai 200 MB/s di dieci anni fa, mentre le prestazioni degli accessi casuali in lettura sono aumentate da 100 a oltre 200 IOPS.

Inoltre, combinando più HDD in configurazioni RAID, è possibile raggiungere prestazioni elevate, con sistemi in grado di superare i 15 GB/s e 15.000 IOPS.

Il produttore riferisce di test dai quali si evince che l’utilizzo di sistemi con 60 HDD in configurazione RAID60/RAID-Z2 permette di ottenere performance di lettura/scrittura sequenziale fino a 10 GB/s, con 9.000 IOPS in scrittura e 30.000 in lettura, capaci di supportare efficacemente le applicazioni di IA.

Crescita e innovazione nella capacità di archiviazione

Negli ultimi anni gli hard disk hanno mantenuto il loro vantaggio in termini di prezzo rispetto agli SSD, e continueranno a farlo nel prossimo futuro grazie a tecnologie come MAMR (Microwave Assisted Magnetic Recording) e HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording). Gli HDD con tecnologia MAMR, in combinazione con l’SMR (Shingled Magnetic Recording), raggiungono già capacità fino a 28TB, con previsioni di crescita fino a 30-40TB nei prossimi anni. La tecnologia HAMR, ancora in fase di sviluppo, promette capacità ancora maggiori in futuro.

In questo contesto, gli hard disk rimangono un elemento essenziale per soddisfare le esigenze di archiviazione di dati generati da sensori, macchine e persone, garantendo prestazioni elevate per l’addestramento e l’applicazione dell’IA.

Ottimizzazioni

I produttori di hard disk, come Toshiba, insieme ai fornitori di sistemi di storage e controller, sono impegnati nella continua ottimizzazione delle soluzioni di archiviazione. Con l’aumento delle esigenze di dati legate all’intelligenza artificiale, gli hard disk continueranno a giocare un ruolo fondamentale, garantendo capacità di archiviazione elevate e costi contenuti. Le soluzioni basate su hard disk saranno cruciali per supportare le applicazioni di IA, che dipendono dalla capacità di gestire grandi volumi di dati in modo efficiente e a costi sostenibili.

“Oggi ci si interroga su come gestire un flusso di dati così grande e in rapida crescita. Sicuramente sono necessarie architetture di storage che offrano centinaia di terabyte o addirittura petabyte di spazio di archiviazione ad alta velocità di accesso e che possano essere facilmente espanse in base alle esigenze. Dal punto di vista economico, questo è possibile solo utilizzando hard disk, che soddisfano meglio di quanto spesso ci si aspetti le elevate prestazioni richieste dall’intelligenza artificiale”, ha dichiarato Rainer W. Kaese, Senior Manager, HDD Business Development, Toshiba Electronics Europe Gmb