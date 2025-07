Il ciclo virtuoso di Elmec, dai dispositivi come servizio ai ricondizionati, Apple inclusi

Al primo Workplace Summit svoltosi il 3 luglio, Elmec Informatica ha presentato l’ultima evoluzione dei suoi servizi per rendere la postazione di lavoro un asset strategico per le aziende, con software di automazione e strumenti AI su misura: l’offerta di Elmec copre l’intero ciclo di vita dei dispositivi, fino ad arrivare ai ricondizionati aziendali proposti da BuyTech con garanzia oppure, se non più utilizzabili, avviati verso la dimissione consapevole.

Dispositivi come servizi per le aziende

I numeri di Elmec, quasi 1.000 dipendenti nel mega campus di oltre 130.000 metri quadrati a Brunello in provincia di Varese, confermano il successo del modello Device-as-a-Service pensato su misura delle aziende che serve da oltre 50 anni.

All’interno del nuovo Demo Lab è possibile sperimentare personalmente postazioni di lavoro con laptop professionali e soluzioni di produttività assistita basati su AI, inclusi accessori certificati come webcam, monitor, cuffie, tastiere, docking station dei principali marchi. Oltre a Logitech e Jabra, tra i partner storici di Elmec troviamo Lenovo, HP, LG, Microsoft e Apple.

Con il supporto degli esperti Elmec gli utenti possono interagire con i dispositivi per valutare ergonomia e performance, così come l’integrazione con i sistemi, oltre a qualità e ottimizzazione dei flussi di lavoro, in scenari operativi reali, basati sulle esigenze specifiche dell’azienda.

Mac, Apple e AI in azienda

Uno spazio è interamente dedicato ad Apple, dove è possibile toccare con mano gli ultimi prodotti di Cupertino per scoprire i servizi che gli specialisti Apple di Elmec possono erogare in fase di configurazione e deployment dei dispositivi. Proprio in questa area macitynet ha potuto testare con mano un Mac Studio in configurazione hardware potenziata alle prese con LM Studio e i principali modelli AI in esecuzione sulla macchina, per tutelare al massimo dati e informazioni aziendali.

Nel reparto Tech Hub che copre 2.500 metri quadrati, oltre 155 tecnici certificati mettono in campo le loro competenze per configurare e spedire fino a 300 dispositivi al giorno. Che siano portatili, tablet, smartphone o server, le società possono contare su un unico interlocutore che si occupa di tutto.

E con tutto intendiamo proprio tutto: dalle pratiche di finanziamento, alla selezione e configurazione dei dispositivi, passando per la sicurezza, la gestione operativa quotidiana, fino ad arrivare alla dismissione consapevole al termine dell’utilizzo.

La seconda vita dei dispositivi aziendali Elmec: i ricondizionati BuyTech

Fin qui abbiamo visto la postazione ideale di lavoro per le aziende: al termine dell’utilizzo i dispositivi non più idonei vengono dismessi in modo ecosostenibile, invece quelli ancora in buono stato vengono avviati verso la loro seconda vita.

La divisione BuyTech di Elmec è dedicata al ricondizionamento dei dispositivi e alla vendita online. Dopo pulizia e igienizzazione di livello professionale, i tecnici Elmec sottopongono le macchine a un rigoroso processo di selezione, test e ripristino.

Grazie all’usato garantito 12 mesi da BuyTech di Elmec gli utenti privati possono acquistare dispositivi di fascia professionale delle generazioni precedenti a prezzi sensibilmente inferiori rispetto al listino originale. Una valida alternativa all’acquisto del nuovo, sia per il risparmio in denaro, che in termini di sostenibilità ambientale.

Oltre alla garanzia di un anno, BuyTech include spedizione gratuita entro 24 – 48 ore in tutta Europa (protetti con imballaggi ad hoc) e una finestra di 30 giorni di reso gratuito che permette anche di cambiare idea una volta ricevuto e provato il dispositivo. L’utente può scegliere un nuovo prodotto oppure il rimborso completo.

I dispositivi ricondizionati BuyTech di Elmec si trovano sul sito ufficiale, ma anche tramite le principali piattaforme di e-commerce, inclusi Amazon ed eBay.

Il circolo virtuoso di Elmec include il benessere dei dipendenti

Elmec è tra le pochissime società italiane dotate di un data center green alimentato al 100% da energia rinnovabile. Ma per diventare sempre più una impresa sostenibile la società investe da anni non solo nella tutela dell’ambiente, ma anche sul benessere dei dipendenti e sulla comunità.

Si inizia dal tragitto casa – lavoro: sono stati distribuiti oltre 6.000 pasti gratuiti per premiare i dipendenti che hanno scelto di recarsi in ufficio con mezzi pubblici, veicoli elettrici, bicicletta o a piedi. In alternativa c’è anche il carpooling interno usato da oltre 200 dipendenti ogni giorno per risparmiare sui costi di auto e carburante. Alcuni collaboratori hanno ottenuto un bonus di 500 euro per aver raggiunto l’ufficio in bici per almeno 50 volte.

Oltre alla palestra aziendale gratuita, nel campus sono disponibili un medico e un nutrizionista. C’è il supporto psicologico online con cinque sedute gratuite con Serenis, con la possibilità di proseguire il percorso a tariffa agevolata che si può estendere ai familiari. Ci sono anche servizi per farmacia, lavanderia, dispensa, sartoria, calzolaio e lavaggio auto.

Per evitare sprechi il ristorante aziendale mette a disposizione le pietanze avanzate tramite freezer intelligenti connessi al cloud. Nell’emporio sempre aperto in orario ufficio si trovano prodotti locali, un mercatino dell’usato per la compravendita e la donazione tra dipendenti, un temporary store e un’area con divani, poltrone e giradischi per rilassarsi circondati da una collezione di vinili e libreria.

Nel campus sono installati distributori dell’acqua e dispenser di detersivi ecologici che fanno risparmiare migliaia di bottiglie di plastica ogni anno. L’elenco è ancora lungo e include una serie impressionante di iniziative che fondono sostenibilità, benessere dei dipendenti e comunità. La strategia è spiegata da Elisa Bisceglia, direttrice Fiducia e Sostenibilità di Elmec Informatica:

«Essere sostenibili significa, prima di tutto, saper ascoltare: le esigenze dei nostri dipendenti, le sfide del territorio e i segnali dell’ambiente. Il nostro obiettivo è rafforzare sempre di più il nostro impegno per una crescita che tenga insieme benessere delle persone e tutela delle risorse naturali. È un percorso che richiede coerenza, innovazione e la volontà di mettersi continuamente in discussione: qualità che fanno parte del nostro DNA».

Per scoprire di più su Elmec la società invita a visitare il campus in modalità Study Tour.