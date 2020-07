Pronti per la scuola: su Amazon è tutto pronto per il rientro sui banchi a settembre

Non è troppo presto per pensare alla scuola e Amazon propone una vetrina tutta dedicata al rientro sui banchi a settembre, atteso come non mai nell’anno del Coronavirus.

Nel negozio “Pronti per la scuola” genitori e studenti potranno trovare tutto quello che serve per il nuovo anno scolastico, dai libri alla cancelleria e ai prodotti di cancelleria, dagli zaini agli astucci, dai prodotti per l’informatica ai capi di abbigliamento per trascorrere le ore sui banchi.

Dal negozio “Pronti per la scuola” si può accedere velocemente al sito adozionilibriscolastici e da qui selezionare i libri scolastici del proprio istituto, in pochi click. Basterà inserire il nome dell’Istituto, oppure il codice ministeriale o la località. Si possono trovare i libri adottati dalla propria classe e si possono acquistare anche i titoli non ancora pubblicati. Si possono visualizzare gli sconti che si possono ottenere acquistandoli su Amazon e la disponibilità per la consegna.

Nella vetrina “Prodotti da non perdere per essere pronti per la scuola” ci sono, invece, tutti i prodotti che potrebbero servire agli studenti, divisi per classe, dalle 1° elementare alle superiori, oppure ai docenti. Sezioni interessanti per non dimenticare niente di utile nel proprio zaino, dalle matite con impugnatura facilitata in prima elementare alla calcolatrice scientifica per le superiori.

Per chi, invece, ha già una lista e sa quello che manca per incominciare la scuola pronti a settembre, ci sono le sezioni dedicate alle diverse categorie di prodotti, come quella dedicata a cartoleria e la cancelleria, con diari, penne e quaderni per tutti i gusti, a zaini e astucci, per elementari, medie e superiori, all’informatica con prodotti per la scuola a distanza, pc e tablet, memorie e hard disk per studenti pronti alla tele didattica, poi ancora Libri scolastici, Moda e Tempo libero e Cura della persona e dei bambini.

Intanto, ricordiamo che fino al 31 luglio è possibile per gli studenti iscriversi ad Amazon Prime ottenendo dei vantaggi. A tutti gli studenti che si iscriveranno a Prime Student nel mese di luglio, infatti, Amazon offre uno sconto di 10 euro. È la promozione che Amazon ha pensato per tutti gli studenti al termine della scuola, in questo anno scolastico particolare, segnato dalla didattica a distanza a tutti i livelli per l’emergenza Coronavirus