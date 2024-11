Chrome potrebbe valere fino a 20 miliardi se il giudice ordinerà la vendita a Google

Pubblicità

Il browser Chrome potrebbe valere fino a 20 miliardi di dollari se il giudice confermerà la misura proposta dal Dipartimento di Giustizia contro Google.

L’azienda, in particolare la sua controllante Alphabet, rischia di ricevere l’ordine della vendita obbligatoria di Chrome, dopo che il 5 agosto il giudice americano Amit Mehta ha confermato le accuse mosse da anni dal Dipartimento di Giustizia americano contro Google.

Il Dipartimento ha chiesto allo stesso giudice che nella sentenza di agosto ha stabilito che Google ha illegalmente monopolizzato il mercato delle ricerche, di richiedere anche misure riguardanti l’intelligenza artificiale e il sistema operativo Android.

Funzionari dell’antitrust insieme ai rappresentati di Stati americani che hanno aderito al caso come parti interessate, hanno chiesto al giudice Amit Mehta di rimuovere obblighi come ad esempio i servizi Search e Play Store presenti nei sistemi Android, e l’eliminazione di accordi come quelli con Apple e Samsung per imporre Google come motore di ricerca predefinito.

La questione risale al primo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca ma la sentenza è arrivata negli ultimi mesi della Presidenza Biden: è il più importante tentativo di arginare una azienda tecnologia da quando Washington ha cercato, senza riuscirci, di dividere Microsoft due decenni fa.

Essere proprietari di Chrome è un elemento-chiave per le attività legate alla pubblicità di Google: l’azienda è in grado di monitorare le attività degli utenti loggati e usare questi dati per targetizzare gli annunci in modo ancora più efficace, elemento che garantisce la maggior parte delle sue entrate. Google sfrutta Chrome anche per indirizzare gli utenti verso un suo prodotti AI come Gemini, chatbot che ha la potenzialità di diventare un assistente in grado di sostituire i motori di ricerca e rispondere alle domande degli utenti.

Se la vendita avverrà, Chrome dovrebbe valere tra i 15 e i 20 miliardi di dollari, tenendo conto che vanta 3 miliardi di utenti attivi al mese, riferisce Bloomberg.

I prezzi da sottoporre ai potenziali acquirenti dipenderanno dalla capacità di questi ultimi di legare Chrome ad altri servizi, spiega Bob O’Donnel di TECHnalysis Research, sottolineando che il browser “Non è direttamente monetizzabile” ma “serve come porta di accesso verso altre cose”, spiegando ancora che non è del tutto chiaro come si potrebbe tenere conto del prezzo tenendo conto della sola prospettiva di generazione delle entrate.