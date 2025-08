Il drone di Insta360 Antigravity si mostra in un primo prototipo

Insta360 ha confermato di essere al lavoro sul suo primo drone, un prodotto che inaugurerà il nuovo brand “Antigravity”, la cui presentazione è prevista per il prossimo mese. Adesso un prototipo trapelato in rete e il video mostrato offre già un’anteprima di ciò che il pubblico potrà aspettarsi.

Dopo una lunga serie di indiscrezioni, arriva dunque la conferma: Insta360 sta davvero per lanciare il suo primo drone. Sarà commercializzato non sotto il brand principale, ma attraverso una nuova etichetta chiamata proprio Antigravity, scelta che segna una netta distinzione dal resto della gamma dell’azienda.

Il drone Antigravity, sappiamo, sarà dotato di una videocamera a 360 gradi con risoluzione 8K, molto simile all’attuale action cam Insta360 X5 attualmente in vendita su Amazon a 589 euro. Per ora, né Insta360 né Antigravity hanno rilasciato ulteriori dettagli sul drone, ma di certo non sarà troppo economico considerando la qualità alla quale il marchio punta.

Igor Bogdanov, tramite X, ha diffuso un video che mostra da vicino un prototipo del drone non ancora ufficialmente svelato.

Qualche spunto di riflessione dal video

Il filmato lascia intuire che il drone non sarà dotato di gimbal, a differenza di modelli concorrenti come il DJI Mini 4 Pro o l’atteso Mini 5 Pro. Tuttavia, il prototipo Antigravity mostra un set di sensori frontali dall’aspetto familiare, anche se disposti con una rotazione di 90 gradi rispetto a quelli tipici dei droni DJI sotto i 249 grammi. Il design generale richiama altri modelli sul mercato: batteria estraibile posizionata sul retro e pale dell’elica visibilmente esposte.

Al momento non sono stati ancora resi noti i dettagli completi sulle specifiche tecniche né sul prezzo ufficiale. Ribadiamo che, se a bordo dovesse esserci una Cam simile per qualità e caratteristiche alla Insta360 X5, il prezzo non potrà che essere certamente medio alto.

