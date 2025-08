Mercato smartphone, Apple guida il fatturato complessivo nel secondo trimestre

Nel Q2 2025 il fatturato globale del mercato smartphone è cresciuto del 10% anno su anno superando i 100 miliardi di dollari, il più alto livello mai registrato finora nel secondo trimestre solare secondo dati diffusi nell’ultimo report Market Monitor di Counterpoint Research.

Nel Q2 2025 tutti i cinque top brand hanno registrato un aumento delle entrate e Apple è l’azienda che è cresciuta di più con un incremento del 13,5% nelle vendite, raggiungendo 44,58 miliardi di dollari, sopra le attese degli analisti fissate a 40,22 miliardi.

Samsung

Leader mondiale per volumi, ha contabilizzato una crescita del 8 % anno su anno grazie al successo della serie Galaxy S25 e dei dispositivi della fascia media “A‑Series”. Anche i pieghevoli e le carratteristiche AI hanno rafforzato il richiamo del marchio.

Apple

Seconda per quota, Apple ha riportato una crescita intorno al 4 % anno su anno nei volumi, supportata da forti vendite degli iPhone 16 e 15, in particolare in Nord America, India e Giappone. La domanda anticipata in vista delle possibili tariffe ha spinto l’incremento. Il fatto che il prezzo medio continui ad aumentare aiuta Apple a sostenere i ricavi anche con volumi più contenuti.

Motorola

Tra i brand più dinamici, ha mostrato una crescita sorprendente del 16 % anno su anno in volumi, favorita da una forte presenza in India e nel mercato prepagato nordamericano.

Xiaomi, vivo, OPPO

Xiaomi ha mantenuto una prestazione sostanzialmente flat rispetto al Q2 2024, con una posizione solida in Europa Centrale, America Latina e Cina.

vivo e OPPO hanno continuato a puntare sulla fascia media, consolidando la presenza in mercati emergenti. In alcuni segmenti, come quello dei dispositivi entry-level 5G, hanno rilevato segnali di ripresa.

Per tornare ad Apple, Cupertino ha rafforzato la sua posizione leader nei ricavi beneficiando della solida performance della serie iPhone 16 e 15 nelle varie aree geografiche, beneficiando della tendenza a sfruttare dispositivi di fascia premium”, riferisce Jeff Fieldhack, direttore di Counterpoint Research. “Le spedizioni negli USA sono state anticipate nel trimestre per via di incertezze sui dazi. Nel frattempo l’iPhone 16e ha trainato le vendite in Giappone, diventata una delle regioni a più rapida crescita per Apple. Mercati emergenti quali Medio Oriente, Africa e India continuano a registrare una forte crescita”.

Aumenta il prezzo medio dei telefoni

In contrasto con la crescita delle entrate, secondo Counterpoint le spedizioni di telefoni globali hanno evidenziato una magra crescita del 3% nel secondo trimestre; il prezzo medio di vendita globale ha raggiunto un picco nel secondo trimestre, con un incremento del 7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un prezzo medio che arriva quasi a 350$.

Gli articoli che parlano di Finanza e Mercato sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.