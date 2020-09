Il futuro del suono in auto con un sistema audio 3D di Sennheiser e Continental

In occasione dell’IFA 2020, al Sennheiser Store di Berlino, Sennheiser e Continental hanno mostrato dal vivo il nuovo sistema audio premium per auto. La tecnologia è stata presentata come arricchita di ulteriori novità rispetto alla prima presentazione avvenuta al CES di Las Vegas a gennaio 2020. I partecipanti hanno potuto godere di un’esperienza d’intrattenimento coinvolgente, creata dalla combinazione della tecnologia AMBEO Mobility di Sennheiser con il sistema audio Ac2ated di Continental.

Il sistema audio per auto progettato da Sennheiser e Continental, consente la completa personalizzazione audio per ogni sedile. Le due aiende vantano una vasta gamma di nuove possibilità sonore, inclusa la “qualità cristallina dell’audio delle chiamate”, la riproduzione di contenuti personalizzati . Un elemento chiave nella creazione di queste zone audio personalizzate sono i poggiatesta progettati con sensori integrati high-fidelity. L’aggiunta della tecnologia near-field, promette un netto miglioramento nell’sperienza di ascolto.

Per creare esperienze sonore completamente avvolgenti, il software AMBEO Mobility analizza e filtra i componenti fondamentali di qualsiasi traccia musicale stereo e li riproduce in modo immersivo attraverso l’apposito altoparlante. Grazie all’integrazione del sistema Ac2ated Sound, ulteriormente sviluppato da Continental, a detta delle due aziende l’esperienza sonora “eguaglia quella di una sala concerto” utilizzando un hardware minimale che consente al veicolo di essere leggero e offrire al contempo un design flessibile e personalizzabile.

Il software include anche la nuova funzionalità per migliorare e arricchire la risposta dei bassi: AMBEO Mobility riproduce le basse frequenze “con potenza e impatto ottimale”, limitando l’emissione di rumore all’esterno del veicolo. Tutte le funzionalità di AMBEO Mobility possono essere scelte e combinate a piacere, offrendo sistemi audio su misura all’interno del veicolo.

