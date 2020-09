LG UltraFine Ergo 4K è il monitor pensato per comfort e produttività

L’uso sempre più diffuso e intenso del computer e la quantità di ore passate davanti allo schermo si traducono spesso in notevoli disagi sia per quel che riguarda il benessere fisico che per la produttività e l’efficienza a lavoro. Organizzare un ufficio in modo ergonomico potrebbe essere la soluzione per incrementare la produttività, migliorare il livello di comfort e ridurre i costi. Un primo passo verso una postazione di lavoro che sia confortevole ed efficiente è sicuramente quello di dotare la scrivania di un monitor tecnologicamente ed ergonomicamente avanzato.

A questo proposito LG Electronics ha presentato UltraFine Ergo 4K (modello 32UN880) una soluzione che vanta fedeltà delle immagini, design ergonomico e USB-C, elementi che promettono prestazioni, maggiore comfort per l’utente e più ordine sulla scrivania.

Lo stand vanta un elevato grado di regolazione; può essere esteso verso l’esterno o posizionato vicino alla parete (estensione 0~180mm), spostato verso l’alto fino all’altezza degli occhi o abbassato al livello della scrivania (altezza 0~130mm), con un’inclinazione adatta a chi lavora in piedi o seduto (tilt ±25°) e ruotato in verticale (pivot). È possibile anche girarlo completamente per condividere le informazioni anche con i colleghi che si trovano di fronte (orientamento ±280°). In definitiva, il monitor può essere posizionato all’altezza, alla distanza e all’angolazione desiderati per un’esperienza d’ uso più confortevole. Il monitor consente di lavorare con una postura corretta, garantendo un maggior comfort di utilizzo e aumentando la produttività.

Il 32UN880 eredita la qualità dell’immagine che contraddistingue la serie UltraFine grazie al pannello IPS con risoluzione Ultra HD 4K compatibile HDR 10 e con copertura del 95% della scala cromatica DCI-P3.

Da segnalare il supporto con morsetto a C con la possibilità di nascondere al proprio interno i cavi, per creare un ambiente di lavoro ordinato e privo di ingombri. Il monitor è dotato di USB-C per il trasferimento di dati e l’alimentazione per la ricarica del notebook attraverso un unico e cavo con potenza fino a 60Watt.

Nel momento in cui scriviamo, su Amazon il monitor LG 32UN880 è proposto a 799,00 euro.