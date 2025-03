Il generatore di immagini stile Studio Ghibli fa impazzire il web e OpenAI mette un freno

C’è grande fermento sul web per le nuove funzionalità di ChatGPT dedicate alla generazione di immagini, con la possibilità di creare, ad esempio, immagini che sembrano uscite da un film dello studio Ghibli.

Il fervore intorno alle nuove funzioni di ChatGPT che permettono di creare immagini molto più complesse di prima ha costretto OpenAI ha impostare un “temporaneo” limite massimo alle richieste.

Lo riferisce il CEO di OpenAI, Sam Altman, spiegando: “È super divertente vedere le persone amare le immagini create con ChatGPT ma le nostre GPU si stanno fondendo”, ha scritto su X (Twitter), evidenziando l’introduzione di “limiti temporanei” nel frattempo che l’azienda lavora per rendere il sistema più efficiente, “sperando che non ci vorrà molto”.

it's super fun seeing people love images in chatgpt.

but our GPUs are melting.

we are going to temporarily introduce some rate limits while we work on making it more efficient. hopefully won't be long!

chatgpt free tier will get 3 generations per day soon.

— Sam Altman (@sama) March 27, 2025