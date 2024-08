Auricolari C30i, gli auricolari per chi non vuole niente dentro l’orecchio in sconto a 55,99€

Pubblicità

C’è chi cerca auricolari che li isolino completamente dal mondo con un sistema antirumore e c’è chi, invece, odia questo tipo di accessori per la musica preferendo quelli che lasciano liberi il cavo auricolari. È il caso dei Soundcore C30i che oggi sono a prezzo molto scontato, solo 55,99 € contro un prezzo di listino di 69,99 €.

Stiamo parlando di auricolari piuttosto originali perchè, come accennato, sono studiati per chi non vuole isolarsi completamente o che, in un tempo non sopporta i gommini che entrano nelle orecchie.

I Soundcore C30i per diffondere musica si “aggrappano” con una clip all’orecchio suonando vicino e non dentro, appunto, al cavo auricolare. Questo fattore ergonomico è piuttosto originale; altri concorrenti pure pensati per non sigillare l’orecchio coprono comunque il cavo auricolare riducendo la percezione del suono che ci sta intorno.

Oltre a non essere intrusivi gli auricolari Soundocore permettono una piena traspirabilità e una vestibilità sempre sicura indipendentemente dall’intensità dell’allenamento.

Infatti questi auricolari sono pensati per lo sport dove i due elementi essenziali, perfetta percezione dell’ambiente e niente sudorazione del cavo auricolare, sono essenziali. Pesano solo 5,7 grammi e vengono forniti con gommini che li rendono adatti sia ad una presa standard che ad una più stretta che una media.

Sono anche resistenti all’acqua. Sono infatti costruiti con una rete ultra-fine e un nano-rivestimento protettivo e sono certificati IPX4.

Dal punto di vista musicale i Soundcore C30i sono basati su driver da 12 mm × 17 mm abbinati ad un diaframma rivestito in titanio.

Questi auricolari e di buona qualità costerebbero 69,99 euro. Ma c’è uno sconto da cliccare in pagina che vi permette di pagarli solo 55,99 €.