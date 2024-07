Tu vacanza, il robot ti bagna le piante, solo 51,99 euro per irrigatore smart

Pubblicità

Pronti a partire per le vacanze? Pronti anche a telefonare ad amici, parenti, vicini di casa per far sì che le vostre amate piante non muoiano di sete mentre voi siete con i piedi a mollo in spiaggia o la testa al fresco ai monti? Fermi lì: per una volta potete evitarvi il fastidio grazie allo sconto su Rainpoint, un vero “robot” di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi che si curerà delle vostre piante in vaso spendendo solo 51,99€

Quello di cui parliamo è un dispositivo smart, controllato da un’applicazione che a sua volta gestisce una mini-pompa che si occupa di distribuire l’acqua alle vostre piante.

Il funzionamento di base viene spiegato in un manuale, oppure nel filmato che pubblichiamo qui sotto. Ma se non volete sprecare tempo, l’utilizzo si spiega in poche parole.

Si prepara un contenitore con dell’acqua, si colloca al suo interno una micropompa collegata al dispositivo principale a sua volta connesso al Wi-Fi che la gestisce e il gioco è fatto: in base alla programmazione che avrete predisposto mediante una specifica app di controllo le piante riceveranno tutta l’acqua di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno.

L’applicazione è il vero cuore di Rainpoint. Non solo con lo smartphone sarà possibile pianificare l’irrigazione dei vasi di casa, stabilendo giorni, orari, durata della distribuzione dell’acqua, ma sarà anche possibile avere notifiche di tutto quel che accade, dall’effettiva avvenuta irrigazione alla fine dell’acqua disponibile.

L’applicazione offre la possibilità di svolgere un’irrigazione manuale, una programmata e una automatica in accordo con il meteo locale. È possibile anche creare una routine che svolge operazioni secondo la modali IFTTT, in accordo con temperatura, qualità dell’aria e così via.

L’irrigazione avviene mediante delle siringhe che si innestano nella terra del vaso. Questo consente di ridurre notevolmente l’uso di acqua perchè l’umidità arriva fino alle radici senza subire un’eccessivo effetto evaporazione.

L’accessorio è costruito con cura: ha tubi in plastica nera che non subiscono l’effetto del sole e non fanno crescere muffe e licheni al loro interno, ha una portata molto importante, fino a 24 litri l’ora, e pompa acqua fino a tre metri di dislivello.

Un sistema di micro-rubinetti collocati direttamente sui tubetti, consente di distribuire acqua con quantità differenti a seconda della loro regolazione. Quindi, fermo restando che l’azionamento della pompa quindi l’irrigazione sarà contemporanea per tutti i vasi del circuito, qualcuno potrebbe ricevere più acqua e qualcun altro, meno a seconda del tipo di pianta e delle vostre scelte.

Può funzionare con quattro batterie AA oppure con un alimentatore USB. Nella confezione, alimentatore e batterie a parte, si trova tutto quello che serve, tra cui dieci metri di tubo, dieci irrigatori, dieci connettori a T.

Questo accessorio è molto economico. Costa solo 60,99€. Ma c’è a disposizione un codice sconto che ne riduce del 15% il prezzo finale. Lo pagate quindi solo 51,99€