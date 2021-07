Il Mac Pro 2022 sfrutterà l’Intel Ice Lake Xeon W-3300?

Il nuovo Mac Pro che dovremmo vedere il prossimo anno sfrutterà come CPU l’Intel Ice Lake Xeon W-3300. A riferirlo è WCCFtech, un sito che si è rivelato in passato affidabile su indiscrezioni riguardanti gli Xeon.

Le CPU Intel serie W-3300 Ice Lake dovrebbero essere lanciate a breve ma indicazioni sul supporto di questi processori sono a quanto pare già presenti nella beta di Xcode 13. Intel promette per gli Xeon di terza generazione “ottimizzazione delle prestazioni”, un’architettura flessibile con accelerazione AI integrata, oltre a “funzionalità avanzate di sicurezza”.

Basandosi sulla tecnologia Intel a 10 nanometri (nm), i processori Intel Xeon Scalable di terza generazione offrono fino a 40 core per processore e un guadagno medio di prestazioni fino a 2,65 volte superiore rispetto a un sistema di 5 anni fa. La piattaforma supporta fino a 6 terabyte di memoria di sistema per socket, fino a 8 canali di memoria DDR4-3200 per socket e fino a 64 corsie PCIe Gen4 per socket.

Apple’s MacPro 2022 seems to use Intel’s Xeon-W 33xx series processors… (LGA4189 iceLake-SP) — 结城安穗-YuuKi_AnS (@yuuki_ans) July 26, 2021

GLi Ice Lake adatti ai Mac Pro offrono supportano fino a 38 core e 76 thread, con lo Xeon W-3775 collocato al vertice della categoria con 57MB di memoria cache e velocità di clock fino a 4GHz.

Annunciando a giugno dello scorso anno la transizione del Mac al suo processore proprietario, Apple aveva riferito di prevedere di commercializzare il primo Mac con Apple Silicon “entro la fine dell’anno” e che avrebbe completatoe la transizione a sue CPIU proprieyarie in circa due anni. Cupertino aveva nello stesso periodo spiegato che abvrebbe continuato per alcuni anni a supportare e a rilasciare nuove versioni di macOS per i Mac con processore Intel, e anche di stare progettando alcuni nuovi Mac basati su Intel.