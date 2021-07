Apple ha rilasciato iOS 14.7.1 e iPadOS 14.7.1

Apple ha rilasciato gli aggiornamenti a iOS 14.7.1 e iPadOS 14.7.1, update che arrivano a solo una settimana dal rilascio di iOS 14.7, aggiornamento con supporto per la batteria esterna MagSafe per iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max e altre novità.

L’ultimo aggiornamento, spiega Apple, corregge il bug che impediva ad alcuni iPhone con Touch ID di sbloccare automaticamente un Apple Watch, un problema riscontrato da alcuni utenti di Apple Watch.

Questo è l’unico bug ufficialmente menzionato da Apple, ma non sono da escludere altri bug fix.

Come si scarica l’aggiornamento a iOS 14.7.1



Come sempre è possibile installare l’aggiornamento direttamente dallo smartphone andando in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Dopo aver richiesto l’aggiornamento (tap su “Scarica e installa”), questo verrà scaricato. Il sistema prepara l’update e, dopo alcuni minuti, questo verrà installato automaticamente.

L’installazione dell’aggiornamento richiede almeno 50% di batteria o il collegamento ad una sorgente di alimentazione.

Se l’update non compare subito, non preoccupatevi: non appare a tutti gli utenti immediatamente e potrebbe essere necessario attendere ancora un po’.

Se non riuscite a eseguire l’aggiornamento in modalità wireless, è possibile utilizzare iTunes per ottenere l’aggiornamento iOS più recente da Mac o PC (o il Finder del Mac con i sistemi operativi più recenti) con il dispositivo collegato via USB